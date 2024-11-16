Valve раскрыла подробности отмены Half-Life 2: Episode 3

Новый двухчасовой документальный фильм от Valve раскрывает подробности создания Half-Life 2 и того, что случилось с долгожданным Episode 3. Вышедший 15 ноября документальный фильм совпал с крупным обновлением игры, которое отмечает её 20-ю годовщину. Это обновление включает в себя новые комментарии, улучшения игрового процесса и поддержку Steam Workshop. В документальном фильме представлены интервью с нынешними и бывшими членами Valve, которые обсуждают разработку игры и трудности, с которыми пришлось столкнуться при создании эпизода, который так и не был выпущен.

В документальном фильме упоминалось, что Valve разрабатывала ледяную пушку и монстра, который разделяющегося на части, но проект Episode 3 был остановлен через шесть месяцев, когда он все еще находился на начальной стадии. Инженер Дэвид Спейрер заявил, что эпизод находился только на ранней стадии, с игровыми уровнями расположенными в неопределённом порядке. Сценарист Марк Лэйдлоу сказал, что даже после месяцев работы у команды все ещё не было чёткого видения того, каким может стать Episode 3.

Разработчики объяснили, что со временем они начали чувствовать, что исчерпывают возможности движка и доступных инструментов. Команда решила отдать приоритет разработке Left 4 Dead, что в конечном итоге привело к остановке Episode 3. Спейрер прокомментировал, что, оглядываясь назад, решение не продолжать Episode 3 было ошибкой, и что они могли бы посвятить больше времени проекту.