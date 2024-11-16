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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 7 011 оценок

Valve раскрыла подробности отмены Half-Life 2: Episode 3

monk70
Новости

Новый двухчасовой документальный фильм от Valve раскрывает подробности создания Half-Life 2 и того, что случилось с долгожданным Episode 3. Вышедший 15 ноября документальный фильм совпал с крупным обновлением игры, которое отмечает её 20-ю годовщину. Это обновление включает в себя новые комментарии, улучшения игрового процесса и поддержку Steam Workshop. В документальном фильме представлены интервью с нынешними и бывшими членами Valve, которые обсуждают разработку игры и трудности, с которыми пришлось столкнуться при создании эпизода, который так и не был выпущен.

В документальном фильме упоминалось, что Valve разрабатывала ледяную пушку и монстра, который разделяющегося на части, но проект Episode 3 был остановлен через шесть месяцев, когда он все еще находился на начальной стадии. Инженер Дэвид Спейрер заявил, что эпизод находился только на ранней стадии, с игровыми уровнями расположенными в неопределённом порядке. Сценарист Марк Лэйдлоу сказал, что даже после месяцев работы у команды все ещё не было чёткого видения того, каким может стать Episode 3.

Разработчики объяснили, что со временем они начали чувствовать, что исчерпывают возможности движка и доступных инструментов. Команда решила отдать приоритет разработке Left 4 Dead, что в конечном итоге привело к остановке Episode 3. Спейрер прокомментировал, что, оглядываясь назад, решение не продолжать Episode 3 было ошибкой, и что они могли бы посвятить больше времени проекту.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
MunchkiN 616

думается просто интерес к эпизодам поуменьшился и сказвали что просто игра прнврашается в маленькие порции риса вместо одной большой.

0
SGate

Потому что после Episode 2 не может быть Episode 4, поэтому сделали Left 4 Dead

-1
Rinnsler

Можно было сделать шедевр, было бы желание. А отговорки по типу "исчерпали возможности движка" полная чушь. Люди иногда делают шедевры на колене и зарабатывают миллионы на одной идее. Даже сейчас, спустя столько лет, запускаешь халву, и это не сравнить ни с одной современной игрой. Была идея, и вдруг пропала...

-3
JohnTornton

ну геймплейно халва сейчас это лютый мусор
там только крутые персонажи и лор
да и графон уже далеко вперёд ушёл

-1
Brock_Harrison JohnTornton

Ну если сравнивать со смутой то хл 2 топчик.

0
Повелитель Бомжей JohnTornton

Согласен. Первая халва это культурный шок был. Вторая в то время тоже неплохо отжигала но уже скорее технически чем сюжетно. Но уже по современным меркам это просто коридорный шутер с эпизодическим напарником, не более.

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Повелитель Бомжей

Не сделают они ничего. На эту тему есть анекдот:

Молодой адвокат прибегает к своему отцу – старому адвокату и радостно говорит:

- Отец! Я за один день выиграл дело, которое ты вел 20 лет!

Отец ему отвечает:

- Дурак ты, сынок! Это дело нас 20 лет кормило.

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