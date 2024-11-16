Valve раскрыла подробности отмены Half-Life 2: Episode 3

Новый двухчасовой документальный фильм от Valve раскрывает подробности создания Half-Life 2 и того, что случилось с долгожданным Episode 3. Вышедший 15 ноября документальный фильм совпал с крупным обновлением игры, которое отмечает её 20-ю годовщину. Это обновление включает в себя новые комментарии, улучшения игрового процесса и поддержку Steam Workshop. В документальном фильме представлены интервью с нынешними и бывшими членами Valve, которые обсуждают разработку игры и трудности, с которыми пришлось столкнуться при создании эпизода, который так и не был выпущен.
В документальном фильме упоминалось, что Valve разрабатывала ледяную пушку и монстра, который разделяющегося на части, но проект Episode 3 был остановлен через шесть месяцев, когда он все еще находился на начальной стадии. Инженер Дэвид Спейрер заявил, что эпизод находился только на ранней стадии, с игровыми уровнями расположенными в неопределённом порядке. Сценарист Марк Лэйдлоу сказал, что даже после месяцев работы у команды все ещё не было чёткого видения того, каким может стать Episode 3.
Разработчики объяснили, что со временем они начали чувствовать, что исчерпывают возможности движка и доступных инструментов. Команда решила отдать приоритет разработке Left 4 Dead, что в конечном итоге привело к остановке Episode 3. Спейрер прокомментировал, что, оглядываясь назад, решение не продолжать Episode 3 было ошибкой, и что они могли бы посвятить больше времени проекту.
думается просто интерес к эпизодам поуменьшился и сказвали что просто игра прнврашается в маленькие порции риса вместо одной большой.
Потому что после Episode 2 не может быть Episode 4, поэтому сделали Left 4 Dead
Можно было сделать шедевр, было бы желание. А отговорки по типу "исчерпали возможности движка" полная чушь. Люди иногда делают шедевры на колене и зарабатывают миллионы на одной идее. Даже сейчас, спустя столько лет, запускаешь халву, и это не сравнить ни с одной современной игрой. Была идея, и вдруг пропала...
ну геймплейно халва сейчас это лютый мусор
там только крутые персонажи и лор
да и графон уже далеко вперёд ушёл
Ну если сравнивать со смутой то хл 2 топчик.
Согласен. Первая халва это культурный шок был. Вторая в то время тоже неплохо отжигала но уже скорее технически чем сюжетно. Но уже по современным меркам это просто коридорный шутер с эпизодическим напарником, не более.
Не сделают они ничего. На эту тему есть анекдот:
Молодой адвокат прибегает к своему отцу – старому адвокату и радостно говорит:
- Отец! Я за один день выиграл дело, которое ты вел 20 лет!
Отец ему отвечает:
- Дурак ты, сынок! Это дело нас 20 лет кормило.