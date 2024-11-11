Valve тестирует загадочный билд для Half-Life 2 - игроки считают, что скоро игра может получить юбилейное обновление

16 ноября культовая Half-Life 2 празднует 20-летний юбилей - игроки считают, что компания Valve, возможно, готовит некое обновление для игры в честь этой знаменательной даты.

Пользователи заметили, что игра продолжает получать загадочные обновления - судя по SteamDB, всего несколько часов назад разработчики вновь обновили таинственный билд "test". По мнению пользователей, Valve может выпустить для игры Anniversary Update по аналогии с оригинальной Half-Life.

Кроме того, помимо возможного обновления оригинальной Half-Life 2, команда моддеров Orbifold Studios совместно с NVIDIA работают над ремейком игры Half-Life 2 RTX.