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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 6 990 оценок

Valve тестирует загадочный билд для Half-Life 2 - игроки считают, что скоро игра может получить юбилейное обновление

AceTheKing
Новости

16 ноября культовая Half-Life 2 празднует 20-летний юбилей - игроки считают, что компания Valve, возможно, готовит некое обновление для игры в честь этой знаменательной даты.

Пользователи заметили, что игра продолжает получать загадочные обновления - судя по SteamDB, всего несколько часов назад разработчики вновь обновили таинственный билд "test". По мнению пользователей, Valve может выпустить для игры Anniversary Update по аналогии с оригинальной Half-Life.

Кроме того, помимо возможного обновления оригинальной Half-Life 2, команда моддеров Orbifold Studios совместно с NVIDIA работают над ремейком игры Half-Life 2 RTX.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Может всё таки РТХ выйдет версия?

3
TheLokich

Valve выпускают бесплатные юбилейные обновы гиганского масштаба спустя 20+ лет.

Другие корпорации: А че так можно было чтоли!?!?!?

0
Nodas

Ну у valve в отличии от других компаний, есть бесконечный генератор денег

1
Rasnom7

Bethesda для своих игр уже давно такое практикуют

0
JohnTornton

ну всё, через неделю все дружно заходим в игру, чтобы поставить новый рекорд онлайна

0
Пользователь ВКонтакте

Добавят режим с зомби)) // Антон Константинов

0
askazanov

Я вот не пойму, почему над 3 частью не хотят поработать, ведь она бы принесла очень большие деньги, если б качественно конечно подошли бы к этому!!!???

-2
MunchkiN 616

может и принесла а может и нет. сюжетные шутерки немного вздулись.
во вторых каковы ожидания фанатусов? допустим будет шутерок на 10-12 часов со статичным освещенимем и лицевой анимацией. уже особо никто не удивится

-1
Nodas
она бы принесла очень большие деньги,

А зачем им париться когда у них и так деньги генерируются

0
Алексей Фримен MunchkiN 616

Фанаты хл уже столько сюжетов в голове придумали по этой вселенной, что как по мне, даже если не оправдается 3 часть, то они хотя-бы со спокойной душой уже отпустят эту вселённую.

Ведь были люди, что ждали продолжения со второго эпизода, но так и не увидели Alyx и намёка на 3 часть...

0
_Exsus_

Габен не любит цифру 3.

0
Jarvis666

Да на*уй оно нам надо? Заколебали уже гримировать этот живой труп.

-5
Алан Битаров

Не понимаю смысла беситься от новостей игры, которая тебя не интересует.

1