Valve тестирует загадочный билд для Half-Life 2 - игроки считают, что скоро игра может получить юбилейное обновление

16 ноября культовая Half-Life 2 празднует 20-летний юбилей - игроки считают, что компания Valve, возможно, готовит некое обновление для игры в честь этой знаменательной даты.
Пользователи заметили, что игра продолжает получать загадочные обновления - судя по SteamDB, всего несколько часов назад разработчики вновь обновили таинственный билд "test". По мнению пользователей, Valve может выпустить для игры Anniversary Update по аналогии с оригинальной Half-Life.
Кроме того, помимо возможного обновления оригинальной Half-Life 2, команда моддеров Orbifold Studios совместно с NVIDIA работают над ремейком игры Half-Life 2 RTX.
Может всё таки РТХ выйдет версия?
Valve выпускают бесплатные юбилейные обновы гиганского масштаба спустя 20+ лет.
Другие корпорации: А че так можно было чтоли!?!?!?
Ну у valve в отличии от других компаний, есть бесконечный генератор денег
Bethesda для своих игр уже давно такое практикуют
ну всё, через неделю все дружно заходим в игру, чтобы поставить новый рекорд онлайна
Добавят режим с зомби)) // Антон Константинов
Я вот не пойму, почему над 3 частью не хотят поработать, ведь она бы принесла очень большие деньги, если б качественно конечно подошли бы к этому!!!???
может и принесла а может и нет. сюжетные шутерки немного вздулись.
во вторых каковы ожидания фанатусов? допустим будет шутерок на 10-12 часов со статичным освещенимем и лицевой анимацией. уже особо никто не удивится
А зачем им париться когда у них и так деньги генерируются
Фанаты хл уже столько сюжетов в голове придумали по этой вселенной, что как по мне, даже если не оправдается 3 часть, то они хотя-бы со спокойной душой уже отпустят эту вселённую.
Ведь были люди, что ждали продолжения со второго эпизода, но так и не увидели Alyx и намёка на 3 часть...
Габен не любит цифру 3.
Да на*уй оно нам надо? Заколебали уже гримировать этот живой труп.
Не понимаю смысла беситься от новостей игры, которая тебя не интересует.