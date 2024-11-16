Valve выпустила документальный фильм о создании Half-Life 2. В двухчасовом ролике, который можно посмотреть на YouTube, самые значимые авторы шутера рассказали, как у них получилось создать одну из важнейших игр в истории.



В честь 20-летия игры ее также можно забрать бесплатно в Steam вместе с Episode One и Episode Two. Игра при этом получила крупное обновление. Раздача продлится до 18 ноября.