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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 7 009 оценок

Valve выпустила документальный фильм о создании Half-Life 2

Simple Jack
Новости

Valve выпустила документальный фильм о создании Half-Life 2. В двухчасовом ролике, который можно посмотреть на YouTube, самые значимые авторы шутера рассказали, как у них получилось создать одну из важнейших игр в истории.

В честь 20-летия игры ее также можно забрать бесплатно в Steam вместе с Episode One и Episode Two. Игра при этом получила крупное обновление. Раздача продлится до 18 ноября.

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