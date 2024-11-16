Valve выпустила юбилейное обновление для Half-Life 2 и запустила бесплатную раздачу игры до 18 ноября

Компания Valve выпустила крупное обновление для Half-Life 2 в честь 20-летия игры, а также сделала игру временно бесплатной для всех игроков. Добавить Half-Life 2 на свой Steam-аккаунт можно до 18 ноября. Юбилейное обновление размером 4 гигабайта включает в себя следующие нововведения:

Дополнения Episode One и Episode Two — в комплекте

Теперь в состав Half-Life 2 также входят и два дополнения к нему. Они доступны в главном меню, а после прохождения первого дополнения вы сразу же перейдёте ко второму.

Комментарии разработчиков для Half-Life 2

Вышедшее через год после основной игры демо «Lost Coast» включало в себя интерактивный режим с комментариями разработчиков, в котором заинтересованные игроки могли многое разузнать о технологиях, вдохновивших нас на создание этой демонстрации. Впоследствии такой режим был в каждой игре из серий Half-Life и Portal, но вот Half-Life 2 комментарии так и не получила... что мы и исправили, собрав для этого оригинальную команду разработки игры.

Поддержка мастерской Steam

Находите, устанавливайте и проходите созданный пользователями контент для Half-Life 2, не выходя из игры. Все скачанные работы вы найдёте в меню дополнительных материалов.

Запись игр

Сохраните драгоценные воспоминания о Сити 17 с помощью Steam! На временной шкале записи игр в оверлее вы найдёте отметки со всеми важными и неожиданными моментами своего прохождения.

Обновлённый игровой контент

Левел-дизайнеры Valve изучили каждую карту Half-Life 2 и исправили давние ошибки, восстановили затерянные во времени детали и возможности, а также улучшили качество тумана и карт освещения.

Исправлены дыры в геометрии карт и внезапные появления и исчезновения объектов.

Освещение Half-Life 2 подкорректировано для лучшей работы с HDR с сохранением оригинальной атмосферы.

Благодаря обновлению радиального тумана линия горизонта стала гораздо глаже и чище.

Во всех уголках игры добавлено более высокое разрешение карт освещения!

Удалено зелёное свечение и возвращён отражённый блеск глаз G-man в начале игры — прямо как в оригинальной версии.

Исправлено отсутствие спрайтов травы и некоторых моделей.

Обновлённые настройки графики

Во время игры в Half-Life 2 вы можете выбрать между оригинальными или созданными для дополнений эффектами крови и огня!

Играйте с высочайшим качеством моделей, выбрав соответствующую настройку!

Наслаждайтесь новыми бикубически сглаженными тенями при выборе очень высокой детализации шейдеров!

Обновления работы со Steam Deck, геймпадами и другими устройствами ввода

Настройки для геймпадов изменены так же, как и в обновлении в честь годовщины Half-Life 1.

Автоприцеливание было переработано и улучшено, а также получило новые настройки. Теперь вы можете отдельно настраивать автоприцеливание для геймпадов и мышки с клавиатурой. Силу автонаведения теперь можно регулировать, и она больше не привязана к уровню сложности. Хотите сыграть на трудном уровне сложности с автоприцеливанием? Хотите отключить его на лёгком уровне сложности? Как вам угодно!

Главное меню игры для Steam Deck включает в себя все последние обновления — дополнения, мастерскую и настройки управления. Такое же меню, как на Steam Deck, вы увидите во время игры в Half-Life 2 на компьютере в режиме Big Picture.

Больше информации и интересных фактов о разработке Half-Life 2 можно узнать на специальном сайте, который Valve открыли в честь юбилея игры. Сайт доступен на русском языке. Там же можно скачать обои и саундтрек.