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Half-Life 3 игра отменена
Экшен, Шутер, Научная фантастика
9.1 2 305 оценок

Авторы фанатской Half-Life 3 показали новые скриншоты

Simple Jack
Новости

Авторы фанатской Half-Life 3 опубликовали новые скриншоты своего проекта. В технодемо Project Borealis: Prologue геймеры посетят заснеженный Рейвенхольм. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

Фанатское продолжение Half-Life 3 не имеет точной даты релиза, но авторы планируют выпустить пролог до конца 2024 года. Разработчики технодемо создали страницу игры в Steam.

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Half-Life 3
игра отменена
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Paramezan

выглядит как будто мододелы, сделали небольшой ретукстур некоторых локаций и показали это.

2
вупсич пупсич

Что за кал?
Халф лайф 3 выйдет только с новым движком как техно демка, в лучших традициях вольво.

0
JEKABRAZZ

Всегда скептически к этому проекту относился, больше надежда была на Boreal Alyph, но к сожалению его прикрыли, Project Borealis думаю такая же участь ждет. Зачем вообще Рейвенхольм делать, лучше бы какой-нибудь пролог в Арктике выпустили.

0
Dinozavrus

Не знаю мне халва вообще не зашла,обычный проходняк, что 1, что 2 часть фигня какая-то, что ее ждут так.

-1