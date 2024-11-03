Авторы фанатской Half-Life 3 показали новые скриншоты

Авторы фанатской Half-Life 3 опубликовали новые скриншоты своего проекта. В технодемо Project Borealis: Prologue геймеры посетят заснеженный Рейвенхольм. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.
Фанатское продолжение Half-Life 3 не имеет точной даты релиза, но авторы планируют выпустить пролог до конца 2024 года. Разработчики технодемо создали страницу игры в Steam.
выглядит как будто мододелы, сделали небольшой ретукстур некоторых локаций и показали это.
Что за кал?
Халф лайф 3 выйдет только с новым движком как техно демка, в лучших традициях вольво.
Всегда скептически к этому проекту относился, больше надежда была на Boreal Alyph, но к сожалению его прикрыли, Project Borealis думаю такая же участь ждет. Зачем вообще Рейвенхольм делать, лучше бы какой-нибудь пролог в Арктике выпустили.
Не знаю мне халва вообще не зашла,обычный проходняк, что 1, что 2 часть фигня какая-то, что ее ждут так.