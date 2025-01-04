Джейсон Шрайер предполагает анонс Half-life 3 в 2025 году

Сегодня известный игровой журналист Джейсон Шрайер, в своем посте в Bloomberg, посвященном прогнозам на 2025 год в игровой индустрии, упомянул о возможном анонсе Half-Life 3. Помимо предположений о переносах, релизах и изменениях в игровой индустрии, Шрайер, известный своей инсайдерской информацией, добавил к своему списку и долгожданное возвращение культовой серии от Valve.
Вокруг возрождения культовой серии шутеров от Valve, которая имеет долгую историю в игровой индустрии, было много шума. За выходом Half-Life 2 в 2004 году последовали два продолжения и третье, которое было анонсировано, но так и не вышло. Затем франшиза затихла на 13 лет, прежде чем вернуться с игрой в виртуальной реальности Half-Life: Alyx в 2020 году. Теперь ходят слухи о полноценном триквеле, так что я прогнозирую, что Half-Life 3 будет анонсирована в этом году. С опозданием всего на два десятилетия,"
В последние месяцы слухи о возможной новой игре во вселенной Half-Life стали появляться все чаще, подогревая интерес фанатов и подливая масла в огонь ожидания. Особенно примечателен пост, сделанный актером озвучки G-Man'a Майком Шапиро в недавнем посту в X, который многие интерпретировали как тонкий тизер новостей по Half-Life в этом году.
я уже перегорел давно, тупо пофиг
Пройди ХЛ2 и загорись снова!
Итак понятно что что-то готовится. Слишком много вещей указывает на это.
😁
Твою мать, если выйдет HL3 то я получу свой исекай ? ... а, что если HL3 выйдет то и такое чудо случится может )))
Хочется верить.
Ну анонсируют, так анонсируют. Десятки лет напрасных ожиданий немного убавляют интерес, знаете ли:)
От создателей скорого выхода Бладборна на пк?🤔
Ну так Бладборн на ПК и вышел. Не тз того источника, откуда ждали, но так даже лучше.
Я специальный журнолизд очень глянцевого журнала "Upper floor". мои инсайды говорят по этому поводу...
Вторая часть самый топ и лампа и лучше уже не будет лично для меня. Даже если третья выйдет, она будет хуже второй части для меня, потому что я постарел и эмоции уже притупились, да и времена другие.
Вообще не интересно продолжение. Во вторую часть играл, но это было так давно, что пусть хоть сейчас показывают трейлер, ничего не почувствую)