Художник показал атмосферную короткометражку по мотивам вселенной Half-Life

Unknown Dino, художник, работающий над грядущим дино-шутера FEROCIOUS, поделился короткометражным фан-фильмом по мотивам вселенной Half-Life. В этом ролике можно увидеть, как мог бы выглядеть трейлер к сиквелу Half-Life 2: Episode 2.
В этом трейлере мы видим мир Аляьнса, который готовится к следующей попытке вернуть контроль над Землей. Как вы увидите, их мир совсем не похож на Землю.
Для этого трейлера художник создал с нуля почти все визуальные активы. Сюда входят концепты, модели, текстуры и анимации. Исключение составляют лишь G-man и лицо доктора Брина. Более того, Unknown Dino не использовал никаких генеративных ИИ или инструментов для этого проекта, даже на стадии концепта.
Основным источником вдохновения для создания короткометражки послужил артбук Half Life 2 «Raising The Bar». Кроме того, в качестве дополнительных источников вдохновения использовались научно-фантастические фильмы «Чужой», «Прометей», Дени Вильнёва и игра Scorn.
Unknown Dino не планирует превращать это в полноценную игру. Так что не ждите очередной бесплатной фанатской игры по HL2. Этого не случится. Так что умерите свои ожидания. Это просто классное концептуальное видео и ничего больше.
Как уже было сказано, художник сейчас работает над грядущим шутер, в котором будут динозавры. FEROCIOUS обещает богатое, детализированное окружение, текстурированное смесью созданных вручную и полученных из фотографий активов. Берега острова отбивают симулированные волны, а леса густо покрыты разрушаемой листвой и деревьями с физическим управлением.
Неплохо
Великолепно и очень круто! Музыку бы только поменять на более подходящую Халфе. В трейлере видна та боль, которая терзает фанатов серии и обида за то, что Valve так долго не выпускает продолжение.
Больше всего поражает то, что когда компании не нужно беспокоиться о деньгах вообще, она не становится более продуктивной и креативной, а, наоборот, перестаёт выпускать хоть что-то. Valve купаются в деньгах - их игры вечно занимают первые два места в топе, да и Team Fortress 2 тоже постоянно сидит в списке Steam, вот он - простор для фантазии и креативности, можно рисковать, можно придумывать, можно заняться одиночными играми, которые когда-то давно принесли им славу и первые богатства, можно воплотить любые идеи, которые раньше были невозможны из-за нехватки времени и денег. Но нет, вместо долгожданного продолжения они выпускают нишевую VR игру, нагло меняющую концовку полноценной игры и Deadlock, похожий на мусор... А Epic Games, тоже купаются в миллиардах от Fortnite, и что они делают? Ремейки серии Unreal и Unreal Tournament? Их продолжения? Нет, только новые сезоны к Fortnite...
В глубине души я всё надеюсь, что в Valve есть группы настоящих разработчиков, которые всё-таки делают игры с номером 3: Left 4 dead 3, Portal 3, Half-Life 3 или Episode Three, может, Dota 3 и CS 3 и Team Fortress 3 и хотят их выпустить одновременно, чтобы взорвать интернет-сообщество к чёртовой матери. Но, кажется, что они просто разленились от денег и не хотят делать больше ничего.
Пустил слезу, ТАКИМ был бы Half-Life 3. Но Габен не хочет ни шевелиться, ни что либо предпринимать для нас, тем кто полюбил игру Half-Life.
ты бы тоже на все болт забил, если бы у тебя был свой цифровой магазин и две игры которые на постоянной основе приносят деньги.
Эта фраза ломает мне мозг.