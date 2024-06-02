Художник показал атмосферную короткометражку по мотивам вселенной Half-Life

Unknown Dino, художник, работающий над грядущим дино-шутера FEROCIOUS, поделился короткометражным фан-фильмом по мотивам вселенной Half-Life. В этом ролике можно увидеть, как мог бы выглядеть трейлер к сиквелу Half-Life 2: Episode 2.

В этом трейлере мы видим мир Аляьнса, который готовится к следующей попытке вернуть контроль над Землей. Как вы увидите, их мир совсем не похож на Землю.

Для этого трейлера художник создал с нуля почти все визуальные активы. Сюда входят концепты, модели, текстуры и анимации. Исключение составляют лишь G-man и лицо доктора Брина. Более того, Unknown Dino не использовал никаких генеративных ИИ или инструментов для этого проекта, даже на стадии концепта.

Основным источником вдохновения для создания короткометражки послужил артбук Half Life 2 «Raising The Bar». Кроме того, в качестве дополнительных источников вдохновения использовались научно-фантастические фильмы «Чужой», «Прометей», Дени Вильнёва и игра Scorn.

Unknown Dino не планирует превращать это в полноценную игру. Так что не ждите очередной бесплатной фанатской игры по HL2. Этого не случится. Так что умерите свои ожидания. Это просто классное концептуальное видео и ничего больше.

Как уже было сказано, художник сейчас работает над грядущим шутер, в котором будут динозавры. FEROCIOUS обещает богатое, детализированное окружение, текстурированное смесью созданных вручную и полученных из фотографий активов. Берега острова отбивают симулированные волны, а леса густо покрыты разрушаемой листвой и деревьями с физическим управлением.