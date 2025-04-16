Художник Valve подтвердил существование Half-Life 3

Возможная Half-Life 3, без сомнения, является одной из самых желанных игр. После многих лет безнадежности возвращение франшизы с Half-Life Alyx, безусловно, возродило ожидания фанатов.
После нескольких слухов последних лет недавно снова появилась информация о Half-Life 3, на этот раз от самого сотрудника Valve. В недавнем интервью Евгений Евстратий, концепт-художник Valve, рассказал, что ему удалось увидеть комнату, где проходила разработка Half-Life 3.
Ну, я не знаю, могу я об этом говорить или нет, но я был в комнате, где разрабатывается Half-Life 3. Однако я не видел самого процесса разработки; я видел только офис, компьютеры и доски. И насколько я понимаю, создание HL3 — это не первая их попытка. Так что даже если они разрабатывают её сейчас, это не гарантия того, что они действительно её выпустят.
Несколько месяцев назад известный инсайдер Тайлер МакВикер заявил, что Half-Life 3 уже находится на завершающей стадии разработки и может быть анонсирована уже в 2025 году.
Я не могу говорить, но сказал! Так обычно ведут себя пиз...олы))))))))))))) Факт!
Я думаю 3 часть выпустят лишь когда совсем валф станет финансово не очень. А надеется на это глупо. Помнится до выхода первой халвы несколько лет в журналах появлялись разлчиные видео альфа версии и техно-демок этой игры но не более. Так и тут.
Очень интересно как будет выглядеть третья часть. Так как первая была прорывной в свое время, вторая так же была на уровне. Half Life Alyx вышла на VR гаджеты, что так же является новинкой в игровой индустрии. И вышла она как, наверное, единственный существующий проект на высоком уровне VR среди всех остальных игр. Что же должно произойти в мире? Что должно появиться, что валв решат выпустить заключительную часть, легендарной серии игр...
Напишешь этот комментарий через год к следующей новости о возможной разработке Халф Лайв 3. Потом можешь ещё через год, и ещё и ещё и ещё.
Мне от шуток про халф лайф 3 аля никогда не выйдет, уже вообще не смешно. Это как одну и ту же песню петь. Реально, уже душно с таких комментов. Может пора что нибудь новое придумать, не?
Уверен, развёрнуто коупить беливами под очередной новостью-слухом совершенно логично для человека, который устал слышать про бесконечный невыход Халф Лайв 3.
Ну давай вместе поприкинем циферки? Габен уже стоял и не мог выговорить слово "три", также он говорил, что ему нравятся казуальные игры, ну там развить деревушку и прочее, контра с розовыми пушками в топе. Ну какая халфа 3, ну кому она нужна? Странно видеть такую новость, потому что о халфе 3 никто и не вспоминает.
"Так что даже если они разрабатывают её сейчас, это не гарантия того, что они действительно её выпустят."
А смысл тогда ее разрабатывать?
Как-то Габен говорил, что для появления Халвы 3, нужна прорывная технология. И я вангую, что этой технологией стала НПС управляемый нейронкой. Ну я надеюсь, что это так. Вот это был бы разъб.
Новость из разряда городских легенд :) Перепост данной новости однозначно добавит перчинку, из которой мы также узнаем, что в этой комнате сам Габен восседал и писал игровой код.