Художник Valve подтвердил существование Half-Life 3

Возможная Half-Life 3, без сомнения, является одной из самых желанных игр. После многих лет безнадежности возвращение франшизы с Half-Life Alyx, безусловно, возродило ожидания фанатов.

После нескольких слухов последних лет недавно снова появилась информация о Half-Life 3, на этот раз от самого сотрудника Valve. В недавнем интервью Евгений Евстратий, концепт-художник Valve, рассказал, что ему удалось увидеть комнату, где проходила разработка Half-Life 3.

Ну, я не знаю, могу я об этом говорить или нет, но я был в комнате, где разрабатывается Half-Life 3. Однако я не видел самого процесса разработки; я видел только офис, компьютеры и доски. И насколько я понимаю, создание HL3 — это не первая их попытка. Так что даже если они разрабатывают её сейчас, это не гарантия того, что они действительно её выпустят.

Несколько месяцев назад известный инсайдер Тайлер МакВикер заявил, что Half-Life 3 уже находится на завершающей стадии разработки и может быть анонсирована уже в 2025 году.