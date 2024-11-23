Инсайдер: Half-Life 3 сделает ставку не на графику, а на геймплейные инновации - в игре не будет открытого мира

Тайлер МакВикер, надежный инсайдер, когда дело касается проектов компании Valve, поделился новыми подробностями Half-Life 3, которая сейчас, по слухам, находится в разработке:
- Сейчас Valve проводит тесты стрельбы, в ядре Source 2 обнаружен новый звуковой эффект дробовика;
- Arty, воксельный движок Valve отвечающий за расчет разрушений в игре, станет главной особенностью Half-Life 3;
- Разработчики сосредоточены на инновациях игрового процесса, а не на графических инновациях;
- Half-Life 3 не будет игрой с открытым миром - это линейная игра с открытыми областями, похожими на Uncharted 4;
- В игре будет больше элементов иммерсивного симулятора, чем в предыдущих частях;
- Скорее всего, игра будет совместима со Steam Deck/Steam Deck 2.
Когда именно компания Valve может представить долгожданную Half-Life 3 - на данный момент неизвестно.
В принципе как по мне в cs2 графика итак симпатичная, так что новость хорошая. Толку от Hellblade 2, если игры там нет.
А причем тут Hellblade 2?
Меня больше прикалывает упоминание про вокселельный движок (Arty). Это потенциальный разрыв индустрии, ибо можно запилить разрушаемость как Teardown. Как раз объясняется пункт про: "В игре будет больше элементов иммерсивного симулятора, чем в предыдущих частях;". Ведь это само собой разумеется, ибо воксели просто генератор иммерсивности. Например: "взорвал здание/стену/потолок и прошел по совершенно другому пути", "взорвал башенный кран, чтобы тот упал на нужное место миновав заставу на мосту", "поджег деревянный дом и выкурил врагов" и.т.д.
Очень надеюсь, что Вальве как всегда не кинут проект и родят что-то разрывное.
Если графика будет уровня Алекс, то этого уже достаточно.
Поддерживаю. Когда играл поразился детализованностью пустой бутылки из под воды
Как в Алексе сделать графон и пойдет там он отличный
Кто в теме, знают про манеру компании разрабатывать что-то и забрасывать, а потом начинать заново и снова бросать. Вентили - сами себе хозяева и могут просаживать деньги на N-ю по счёту разработку Half-Life 3.
Информация МакВикера любопытна, но не говорит о вероятности выпуска игры.
и я о том же.без официального анонса,таких слухов каждый год чуть ли не каждый месяц выходит.всяким "инсайдерам" и изданиям тоже нада хайп ловить
Хех, анонса не было, а уже пишут "сделает". Вообще нет намёков на определённый выход игры, сплошные слухи.
Второй сталкер, Третья халва, снова Трамп, что происходит???
Ты забыл ещё GTA 6, Gothic Remake и Dying Light The Beast с Крейном. А насчёт Трампа... есть вероятность, что это хорошо для нас, но в наших реалиях иллюзий на этот счёт я не питаю.
Да хрен с ней с графикой. Дайте сюжет и геймплей.
Отличная новость. Ну, то есть отличный слух.
Выйдет же) а то ныли нет нет нет)) я писал да да))
Всего 20 лет прошло,а люди уже игру похоронили,вон какой то сталкер всего за 15 справился.
Я ее не хоронил)) лично я знал что выйдет)
Чем я вообще занимаюсь...
Вообще топово будет если добавят иммерсивности.
Открытый мир сосет.
Вот это правильный подход.
не шУТКУЙ! не было анонса же
Ну и замечательно,я хочу верить этому надёжному инсайдеру.Двадцать лет пролетели достаточно быстро,подожду ещё немного.)
То есть, дадут нормальные пушки и нормальный лэвел дизайн?
Да и слава богу.
Тоже плюс.Нынче в играх ни хера кроме графона нету.Да и за графон ещё надо выкинуть тысяч 350,на мощный комп который этот графон потянет в 60 фпс.И то не факт что сдюжит.
Поживём - увидим. Когда у кого-то есть и средства, и опыт - выше вероятность того, что конечный продукт будет удачным. В любом случае удачи и творческих успехов разработчику.
это все лож все знаю что 3 часть не существует это миф легенда
Без графона? Это как? Я не понимаю. А как же фотореализ? Как же без длсс на максе?
Ну не думаю, что прям без графона, просто упор будет не на графику, а на механики инновационные.
Ты же понимаешь, что из-за длсс теряется деталь и мылит даже в 4к? Господи, nvidia сектанты обдолбались головой до фанатизма... Даже у меня стоит от rtx 3050 и всегда ставил от nvidia и не фанатею. А вы как бараны повелись на маркетинг....
Вам лишь бы графон, а не геймплей. Графодрочеры одни блин...
Текстовая RPG
Да будет графон, Аликс очень красиво выглядит, а в 3 части еще графических плюшек прикрутят. Просто не будут гнаться за самым передовым графоном
Очередная утка-бред! Ну находятся же еще необразованные люди, которые все еще верят, что Халф Лайф 3 выйдет, которые ведутся на подобного рода бредятину и выдумки! 20 лет впихывания пустых неправдивых слухов ничему не учат их
То есть то, что Гейб Нюэлл буквально неделю назад говорил, что у Valve есть технологии для создания продолжения ни о чём не говорит?
найс селфи
графика тоже важна между прочим
отличная новость
дерьмовая новость
Почему дерьмовая? Из-за того что извилины напрягать придется?
дрочь ради дрочи. много ты извилин во второй части напряг? или настолько глупенький, что физические загадки с рычагами это для тебя "напряжно?
Иммерсив сим жанр не для тупых. Если тебя напрягает появление подобных элементов в игре и ты это "дрочью" называешь, то вывод о твоих умственных способностях сам собой напрашивается.
Иммерсив был в Дэус Экс, Thief, System Shock, Vampire: The Masquerade — Bloodlines, Dishonored.
В халве вашего имерсива нет и не было.
Ну да его не было, речь же о гипотетической 3й части. Если подобные элементы будут в игре я только за.
Half Life 3 не повторит ошибки Alan Wake 2 - она не выйдет.
А тебе бы надо было не повторить ошибки Gитлера, но увы...