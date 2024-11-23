Инсайдер: Half-Life 3 сделает ставку не на графику, а на геймплейные инновации - в игре не будет открытого мира

Тайлер МакВикер, надежный инсайдер, когда дело касается проектов компании Valve, поделился новыми подробностями Half-Life 3, которая сейчас, по слухам, находится в разработке:

Сейчас Valve проводит тесты стрельбы, в ядре Source 2 обнаружен новый звуковой эффект дробовика;

Arty, воксельный движок Valve отвечающий за расчет разрушений в игре, станет главной особенностью Half-Life 3;

Разработчики сосредоточены на инновациях игрового процесса, а не на графических инновациях;

Half-Life 3 не будет игрой с открытым миром - это линейная игра с открытыми областями, похожими на Uncharted 4;

В игре будет больше элементов иммерсивного симулятора, чем в предыдущих частях;

Скорее всего, игра будет совместима со Steam Deck/Steam Deck 2.

Когда именно компания Valve может представить долгожданную Half-Life 3 - на данный момент неизвестно.