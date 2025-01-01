Майк Шапиро, голос G-Man, тизерит новости по Half-Life в 2025 году

Как стало известно, актер Майк Шапиро, голос G-Man во франшизе Half-Life, перед Новым годом опубликовал любопытный пост в соцсетях.

В нем Майк Шапиро характерным голосом G-Man поздравил игроков с Новым годом, а так же сказал, что "увидимся в новом году". Любопытно, что пост он сопроводил хэштегами "#Valve #Halflife #GMan #2025".

Кроме того в одном из сабреддитов по Half-Life вспомнили, что в прошлый раз актер проявлял активность в соцсетях аж в 2020-м году, когда вышла Half-Life: Alyx. Пользователи считают, что актер вряд ли занимается троллингом.