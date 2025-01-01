Майк Шапиро, голос G-Man, тизерит новости по Half-Life в 2025 году

Как стало известно, актер Майк Шапиро, голос G-Man во франшизе Half-Life, перед Новым годом опубликовал любопытный пост в соцсетях.
В нем Майк Шапиро характерным голосом G-Man поздравил игроков с Новым годом, а так же сказал, что "увидимся в новом году". Любопытно, что пост он сопроводил хэштегами "#Valve #Halflife #GMan #2025".
Кроме того в одном из сабреддитов по Half-Life вспомнили, что в прошлый раз актер проявлял активность в соцсетях аж в 2020-м году, когда вышла Half-Life: Alyx. Пользователи считают, что актер вряд ли занимается троллингом.
Нужная игра в том месте может изменить мир
Ну если в этом году анонсируют Half-Life, то это будет лучший год. Даже GTA VI для меня идёт лесом, ибо Half-Life я ценю больше.
Блин, да я ради Халфы даже комп обновлю xD
Не понятно Half-Life все дела, но она проходиться будет максимум часов за 15, в отличии от ГТА которая минимум будет рассчитана на несколько сотни часов
Вольво сказали шо приоритет будет на геймплей и историю. Графика будет на 3 плане, видно хотят сделать так, что бы Стим дэк хорошо тянул игру.
На улице новый год, а новости всё те же.
2025 год судя по всему, будет полон крутых анонсов
Все 10 лет ждали что же случилось с Гордоном Фрименом и это свершилось если они 2025 году выйдет Half-Life 3 я готов покупать новый пк с RTX.
Ну, в 2024 году было очень много намеков на HL-3. Да даже по новостям на PG за 2024 год постов по HL-3 было больше, чем за последние 5 лет.
Кто знает, может и вправду Гейб готовиться скинуть бомбу перед уходом))
Халфа она такая, ей никакая рекламная компания не нужна)