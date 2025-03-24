По слухам, Half-Life 3 завершит историю Гордона Фримена

Шутер Half-Life 3 станет финалом сюжетной арки Гордона Фримена, заявил датамайнер Максим Полетаев (Gabe Follower).

В новом видео, посвященном проекту HLX, блогер поделился информацией о разработке Source 2 и будущем серии. По его словам, триквел закроет историю главного героя, а также других ключевых персонажей вселенной. При этом спин-оффы по франшизе не исключены, но сюжетное продолжение маловероятно.

«Это будет полноценный финал, а не клиффхэнгер в духе прошлых частей. Для многих разработчиков проект станет прощальным подарком фанатам», — отметил Полетаев. Он также предупредил, что в Сеть могут просочиться спойлеры.

Ранее планировалось, что в Half-Life 2: Episode 3 Гордон и Алекс отправятся на поиски «Борея» — исчезнувшего корабля Aperture Science. Судно было связано с экспериментами по телепортации и мелькало в Portal 2.