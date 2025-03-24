По слухам, Half-Life 3 завершит историю Гордона Фримена

Шутер Half-Life 3 станет финалом сюжетной арки Гордона Фримена, заявил датамайнер Максим Полетаев (Gabe Follower).
В новом видео, посвященном проекту HLX, блогер поделился информацией о разработке Source 2 и будущем серии. По его словам, триквел закроет историю главного героя, а также других ключевых персонажей вселенной. При этом спин-оффы по франшизе не исключены, но сюжетное продолжение маловероятно.
«Это будет полноценный финал, а не клиффхэнгер в духе прошлых частей. Для многих разработчиков проект станет прощальным подарком фанатам», — отметил Полетаев. Он также предупредил, что в Сеть могут просочиться спойлеры.
Ранее планировалось, что в Half-Life 2: Episode 3 Гордон и Алекс отправятся на поиски «Борея» — исчезнувшего корабля Aperture Science. Судно было связано с экспериментами по телепортации и мелькало в Portal 2.
Некоторые наверное не дожили до этого момента
Может и к лучшему. С трудом верится, что Valve есть что сказать и показать.
в этом и достоинство и одновременно проблема халфы. Каждый раз она вызывала ажиотаж, какими не стандартными идеями и так далее, а в наше время трудно чем то удивить, особенно в шутерах, поэтому не удивительно, что третья часть на уровне теорий существует.
Когда вышла новая часть с VR, то все действительно удивились. Типа ради этого столько ждали...
Видимо Valve ждали пока фанаты умрут, когда HL можно использовать как рекламу для VR.
Ну еще помогло, что это была чуть ли не первая адекватная игра на VR, а не ниндзя нарезающий фрукты.
если те кто родился после выхода первой части и погиб на всеми известном конфликте в ожидании третьей части халфы
Этих слухов уже столько было, что игроки просто охладели к этой серии. Хороший пример - притча про мальчика и волков: на первый раз обманул мужиков, на третий, а когда пришли волки, то мужики не поверили, и все стадо баранов покоцали.
И когда это случится!?)
Когда фанаты быстрее через моды уже 4 часть сделают, пока Valve историю закончат
Никогда
А разве это не очевидно было ещё в Half-Life 2 episode two? Третий эпизод должен был закрыть историю Гордона и сопротивления землян альянсу. Да и третья часть которая никогда не выйдет в нашем 3х мерном измерении, так же должна закрыть историю на корню, LOL. Единственное что "аддоны", или ответвления серии про других персов ещё можно придумать, вон Шепарт до сих пор с 1999 года спит в стазисе (26 лет как спит), уже пролежни образовались на пятой точке. Джинна Кросс с Коллет Грин где-то потерялась после событий Half-Life: Decay. А видя концовку Portal 2, и факт что случилось с миром после Half-Life можно сделать вывод что концовка портала идёт после того как Гордон спас мир. Ибо Альянс буквально медленно уничтожал землю, высасывая из неё ресурсы, а инопланетная живность так же разрушала экосистему планеты, а "Чэл" выходит в чисто поле засеяной пшиницой что не возможно. Ибо люди загнаны в резирвации. А внешний мир опасен, и токсичен.
Шепард вне канона вообще, а девочки скорее всего померли еще до 7-и часовой войны.
Ну третья то выйдет, может в этом году, либо в след, активные слухи тому подтвержение, а данный автор прославился не за слухи, а за достойные инсайды, к чему и предвидел выход ВР алекс и пару других игр. Чел на этом собаку съел.
Касаемо персонажей, да Шепардом пока не ясна история, но Валв либо забьют болт, либо согласятся на адекватную историю от фанатов (и думаю после ХЛ3 найдутся где применить это все). А с Джинной Кросс и Коллет Грин, вроде бы если не ошибаюсь видел инфу что данные персонажи мертвы, и их историю продолжать нет смысла.
Историю с Портал я думаю будут продолжать, но в стенах Валв или фанатов увидим в будущем.
Опять таки сами Валв устали от ХЛ, и хотя бы закончить часть истории было бы уже подвигом.
С чего это? Марк Лэдлоу бывший сценарист Valve Software (который писал сценарий к оригинальным Half-Life 1/2 так же помогал с написанием сценария к "аддонам" включая Opposing Force, Blue Shift, Decay) официально подтвердил, что Opposing Force является каноном, как и взрыв комплекса Блэк Месы в конце. Даже в Blue Shift есть упоминания Шепорда.
Ну как и Илай Вэнкс был мёртвый в конце второго эпизода)))) А так мы не знаем что с ними было, и с теме кто был в комплексе. Так что есть свобода мысли.
HL3 уже как 20 лет анонсируют проверенные инсайдеры)))
Там события обрывается на полу слове. Как мы знаем из Opposing Force комплекс был уничтожен в ядерном взрыве. Но судьба большинство сотрудников не известна включая этих героинь. Их судьба в статусе "неизвестно", так что можно придумать спин-оффы только в путь.
Ложь. Он ничего не подтверждал и не опровергал, а заявил лишь, что не будет ввязываться в вопросы канона. При этом раса Х больше никогда и нигде не упоминалась в будущих проектах, из чего следует логический вывод.
наконец то человеку дадут поспать
то есть Бл№ть вставить его русскую версию ролика, вам мама запрещает?
Нам барни наконец то пиво вернёт ? А то это еврейская душа после взрыва города пропало и не выходило на связь нормально.
дык! постапокалипсис же! Попробуй в такой разрухе пиво найти!
Вот. Ищет уже третий десяток лет
Датамайнер накопал без рекламы и СМС. Все ожидатели поражены!
Уже лет 10 байки и слухи ходят о выходе, но ничего не будет, как всегда, что очень обидно и жалко(
так сбылось же. Просто вышел half-life alyx
:)
Жаль многие фанаты не дождались ее а многие не дождутся! Странный подход к делу у них но В этом и есть соль что они хотят шедевр а мы уже перенасытились этим и у них шедевр не получится поэтому многие фанаты и не дождутся! парадокс.
Ещё чуток и некому будет эту историю рассказывать)
И появиться 3 халф когда свиньи полетят и рак на горе свистнет!!!
Чтоб выпускать 3 эпизод, надо выпустить ремейки прошлых частей, а то как бы 100 лет прошло и многие хз чё за half-life
ну ремейк 1 части уже есть, а на 2 часть rtx натянули и вроде бы и нормально, да и 2 часть само по себе вполне себе хорошо выглядит, её не зачем ремейкать.
Там так натянули, что на 3080 15 фпс. Спасибо.
Так трассировка это ведь унылая технология, которая жрёт невообразимо много ресурсов. Все же сами сожрали это и поэтому разработчик ручками ничего не делает практически, а игры стоят ещё дороже
да это понятно, я про valve говорю, а не отсебятина пользовательская. Выпустить хэлф лайф на новом движке полностью одним контентом 2ая часть вместе с тремя эпизодами.
Не надо RTX надо нормальный ремейк
да нафиг она нужна вообще???????
Как то после 20 лет ожидания уже всё равно. Да и сделают скорее всего для шлема или для руля с педалями опять.
Я думаю вряд ли вообще 3 часть выйдет
Выйдет ли эта игра только.
Я надеюсь, что в конце, как в Южный Парк: Палка Истины, Гордон Фримен скажет "Ну вас в жопу, ребят, я домой". Будет по-настоящему эпичный финал..
Домой это куда?
Какой, к чёрту, ХЛ3, если они историю второй части недорассказали? Где Episode 3, а? Они же оборвали историю и бросили!
А почему нельзя выпустить прямое продолжение хф2 эпизод2, но назвать его хф3?
Потому что он хочет ждать Эпизод 3, а потом еще хочет ждать (и требовать) ХФ 3.
По слухам Half-Life 3 выйдет уже скоро, надо только немного потерпеть и она уже вот вот уже выйдет.
Через 10 лет в обед.
Ну, да, ну да. Сколько уже, десяток лет, как находят 3 заветные буквы в обновленном коде сорс?
Может уже хватит?
Будет игра - будет разговор.
Сейчас это всё больше напоминает привлечение внимания к сорс, чем реально что-то об игре.
Так она будет ? // Алексей Русич
вода и домыслы
Было бы неплохо
Только полный Инфантил может все еще верить в выход Half-Life 3, а всякие мошенники и шарлатаны типа этого тупого утырка Gabe Follower просто продолжают наживаться на дурачках!
дожить бы // Иван Сарафанов
Может я и сыграю,на пенсии😅
а я скорей всего не доживу до релиза.
Завалят Фримена, потому что 4-ая часть это вообще наверное невозможно для Valve.
Хотелось бы, что бы Valve снова выпустили шедевр, но ожидания к HL3 настолько высоки, что невольно думаю, а стоит ли выпускать 3-ю часть? Может пусть останется навсегда среди легенд геймдева? По поводу сюжета, можно сказать, что это ожидаемое решение, в 1998 году Гордону было 27 лет, сейчас ему 54, как давно это было чертвозьми. И если у Valve есть планы на развитие вселенной Half-Life, то истории былых героев, надо заканчивать и знакомить игроков с новыми героями и их историями в мире Half-Life.
Скорее всего, Гордон там умрет от старости)
Завершит так же, как 2 эпизод завершил историю Илая. А Alyx продолжил.)
Half-Life 3? - Never-Life 3!
сколько лет уж всё что-то находють, пишут, подтверждают. будет и будет, ваще пахую уже.
По слухам, походу Габен забил болт на HL 3 в целом...
Хорошо, пусть тогда вообще заканчивают всю серию наконец.
Главное чтоб хоть тут не перекинулись на страшенную получерную девочку и не оставили Фримена на втором плане.
Вангую, это будет мастштабная игра. Валв выстрелит с ХЛ как и все прошлые разы. Первая халва, вторая, они были мегахитами своего времени и в целом оказали влияние на всю игровую индустрию. Хочу верить, что валвы в этот раз также сделают мегахит, про который будут знать и говорить абсолютно все на планете. Валв может, когда захочет.
Рот я ваш полоскал и ваши слухи
Судя по количеству мелькающих в ролике человек в вр шлемах игра будет для вр.
Ну тогда она по сюжету и наполнению должна быть как вторая часть со всеми эпизодами вместе взятых или даже больше. // Иван Марков
Еще Гордан в новой части или научится говорить или лом сломает, странно такие новости читать, когда даже игра еще не вышла
Ну он лом ломал в конце оригинальной Half-Life 2
Те, кому был мил и дорог Хайф Лайф, кто мечтал о продолжении, уже выросли бл##.
им уже ничто не вставляет.
они игровые импотенты.
Старомы хрычу Моника Белуччи нужна только щи варить. Так и тут. Всему своё время.
Так монике уже 60 лет, чего ей ещё делать то.
Эпоха халвы давно прошла. Тут как со сталкером 2, Дюком, систем шоком и т.д. Можно без проблем сделать продолжение, может даже и отличная игра будет, но времена другие, аудитория другая.
Имхо, халфа была хороша для своего времени. Прогрессивный геймплей, хорошая графика и физический движок. ХФ Аликс удивляла VR'ом, до сих пор это чутли не лучший проект для очков, но с точки зрения повествования... халфа... о чем она вообще? Ну типа если трезво смотреть на халфу не фанатскими глазищами, то становится очевидно, что рассказываемая история настолько дырява, что сам Габен в определенный момент не смог придумать, чем же ее продолжить. По этой самой причине, я не особо жду ХФ3, мне просто не интересно чем там все кончится, потому что там ничего особо-то и не начиналось. Все что мы знаем про ЛОР ХАЛФЫ надумано ошалевшими ФОНАТАМИ в тысячах форумных теорий, но никак не является официальной частью сюжета игры.
ХФ Аликс аналогично, очень хороша геймплейно, прям супер, уровень с Джефом это шедевр VR-реализации хоррор уровня, но... она тоже ни про что. Я перепрошел ее в третий раз пару месяцев назад, потому что она нравится мне геймплейно. НИ в третий раз я не понял, про что она вообще. Скорее всего я слишком тупой для гениального сюжета халфы. Гениального настолько, что его нет.
Лично мне куда больше хотелось бы увидеть Portal 3, в его мире гораздо больше загадок и повествования.
на чем играл в Аликс?
Pico4 у меня
Хотят поскорее закопать и продолжить историю сильной и независимой Алекс?
игра еще не выщла а вы такое городиде!!!!!! достали эти вбросы!!!!! уже 500 раз должна была уже выйти.... 500 раз должны были ее представить!!!!! не городите чушь....
🤣🤣🤣😂😂😂🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️ никто не будет делать 3часть игры
Я более чем уверен что сделают. Но какая разница? Момент упущен, это уже не Халф-лайф, а просто какой то шутер.
Если бы им была нужна 3часть она бы давно была зделана но им она не нужна они и без неё гребут бабло лопатами
Шутер с VR.)