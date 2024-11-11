Пролог Project Borealis, фанатской Half-Life 3, стал доступен в Steam

Бесплатный пролог фанатской Half-Life 3, известной как Project Borealis, стал доступен пользователям в Steam. Чтобы отпраздновать это объявление, команда также представила новый видеоролик. Благодаря этому вы сможете увидеть, какую структуру будет иметь проект, и соответствующим образом скорректировать свои ожидания. Обратите внимание, что это всего лишь пролог.
Project Borealis переносит нас обратно в Равенхольм, но на этот раз в зимнюю обстановку. Во вступлении игроки могут увидеть, как Гордон Фримен возвращается в костюм HEV и переходит к следующей части своего путешествия. Поэтому можно сказать, что это приквел к официально не вышедшей игре Half-Life 3.
Если говорить более подробно, то в Project Borealis игроки могут перемещаться по жутким локациям, сталкиваться со знакомыми врагами из серии, а также раскрывать скрытую правду. Опубликованный пролог разрабатывается на Unreal Engine 5, а не Source Engine.
Ого. Уе5 смог в физику которую смог сорс в 2004) мне интересно сколько страданий и усилий приложили парни что бы это реализовать. Вот не верю шо оно так просто реализовать на уе5.
С каких пор Source эталон физического движка?
Ну немного перегнул.
Не понятно , как установить игру ? В Стиме пишут что нужен какой то ранний доступ ..
Ща затестим!
Ждём репак
У меня игра люто мерцает чёрно-белыми полосами. Походу, 5 анрил не дружит с моей rx 580. Но при этом фпс неплохой. Может быть кто-нибудь знает как это исправить?
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