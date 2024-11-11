Пролог Project Borealis, фанатской Half-Life 3, стал доступен в Steam

Бесплатный пролог фанатской Half-Life 3, известной как Project Borealis, стал доступен пользователям в Steam. Чтобы отпраздновать это объявление, команда также представила новый видеоролик. Благодаря этому вы сможете увидеть, какую структуру будет иметь проект, и соответствующим образом скорректировать свои ожидания. Обратите внимание, что это всего лишь пролог.

Project Borealis переносит нас обратно в Равенхольм, но на этот раз в зимнюю обстановку. Во вступлении игроки могут увидеть, как Гордон Фримен возвращается в костюм HEV и переходит к следующей части своего путешествия. Поэтому можно сказать, что это приквел к официально не вышедшей игре Half-Life 3.

Если говорить более подробно, то в Project Borealis игроки могут перемещаться по жутким локациям, сталкиваться со знакомыми врагами из серии, а также раскрывать скрытую правду. Опубликованный пролог разрабатывается на Unreal Engine 5, а не Source Engine.