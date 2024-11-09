Пролог Project Borealis, неофициальной Half-Life 3, выйдет уже 11 ноября

Разработчики из Icebreaker Industries объявили о том, что пролог Project Borealis, неофициальной Half-Life 3, состоится уже 11 ноября. Кроме того, команда так же поделилась финальным трейлером.

Сюжет Project Borealis основан на работах сценариста Half-Life Марка Лейдлоу. Действие игры развернется после событий Half-Life 2: Episode 2 - Гордону Фримену предстоит отправиться в заснеженный Рэйвенхольм.

Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и выйдет на PC в магазине Steam. Дата выхода полной версии на данный момент неизвестна.