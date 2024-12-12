Слух: На The Game Awards будет анонсирована Half-Life 3

Несколько дней назад игровой журналист Джейсон Шрайер заявил о том, что на мероприятии The Game Awards состоится как минимум два анонса "от которых у игроков сорвет крышу".
Бывший сотрудник Apple Нима Зейгами утверждает, что одной из этих игр станет долгожданная Half-Life 3 от студии Valve. По его словам, он слышал о том, что игру анонсирует лично Гейб Ньюэлл, который посетит мероприятие. Впрочем Зейгами призывает не завышать свои ожидания до небес - даже он сам сомневается в том, что до него донесли инсайдеры.
Тем не менее, в последние месяцы по сети активно ходят слухи о разработке игры - возможно то, что слышал Зейгами сбудется и игроки получат анонс долгожданной Half-Life 3.
Мероприятие The Game Awards состоится 13 декабря в 3:30 по московскому времени.
Ждём
Проснитесь и пойте мистер Фримен....проснитесь и пойте....
таких слухов с момента выхода последней части было как блох на бродячей собаке // Вячеслав Мазовецкий
Хм, 13 декабря - по крайней мере у нас и в части мира - будет Пятница 13ое. Чем чёрт не шутит!
Но если это, упаси господь, всё таки случится, то интернет просто порвётся. Какие-то там рекорды трейлера GTA6 будут просто стёрты с лица Земли. И вообще, с точки зрения истории особо иронично такой анонс будет смотреться именно сейчас, когда другая ленегндарная игра-долгострой - S.T.A.L.K.E.R. 2 - наконец-таки вышла.
Тьфу-тьфу-тьфу, лишь бы не сглазить...
При всем уважении к HL, GTA намного более известный бренд и ее рекорды вряд ли кто превзойдет
Не факт, кому-то GTA вообще не интересна, тем более, после SA она пошла в реализм. Плюс, не факт, что просмотры не накручены.
150 миллионов проданных копий GTA5 говорят об обратном
Ну и что, у меня куплена игра на физическом носителе на PS3/PS4/PS5 и ПК, но прошёл ее только полностью 2 раза и на PS3. Игра чисто на сюжет ну и чуть прокатиться по локациям, а так, в игре делать нечего, устраивать хаос и разрушение как раньше уже не интересно, в активностях смысла нет, в плане идейного продолжения, тот же Saints Row 3 намного лучше.
Ждём всей Белой Рощей
HL 20 лет спустя
Симулятор запуска орешника?)) // Константин Игоревич
Та ни, АРТЕФАКТ 2 // Александр Ковалёв
Ребят, не будет анонс халф лайф 3 это будет другая халф лайф
Быстрее Фримен заговорит в предыдущих частях чем третья часть выйдет😅😅 // Виктор Бароменский
Игра конечно не шедевр, но атмосфера в ней есть, а учитывая отсутсвие хороших однопользовательский игр, анонс HL3 был бы кстати. Надо бы посмотреть ремейк первой, вроде хвалят его, а то оригинал выглядит совсем устаревшим.
Чёрную Мезу ещё пройди - Классная!
Ага, сразу после нового Splinter Cell и коллекции старых Гирзов
ТОЛЬКО БЫ НА Source 2 !!!
Надеюсь Гейбл делал выводы по УГ5 у других разрабов и не допустит ошибки.
Я конечно понимаю, что в очередной раз фейк, но не надо святое трогать, это очень нечестно
Пездёж
С минимальными системными требованиями Core Ultra 9 285k или R9 9950X/ 64Gb / RTX 4090
Ну пока она выйдет это будут уже минимальные системные требования чтобы она только запустилась на минималках ))) // Andrey De-Yukio
Чел, она будет на сорс2 если выйдет)
Последняя Alyx была какая то несерьёзная и глупая. От 3 фантастики можно не ждать
Очень серьёзная была на самом
Я бы, может, и порадовался... если б не слышал про этот слух практически каждый год уже лет 20.
анонсируют то чего не существует, топ новость
Она существует
жирный габен никогда не выпустит халфу 3 когда уже беливеры это поймут
можете минуса тоннамми ставить но толстопуз никогда вам не выкатит третью часть халфы потому что жирный ушлёпок так и не найучился до трех счтитать
Это ты жирный шлепок, а Габен -
Габен - легенда
С чего все начали снова беливить в 3 хл? У вальве сейчас кс2, deadlock и дота 2. 3 игры-сервиса с постоянным притоком бабла и магаз с ежедневной аудиторией в 30 млн игроков. Да и сюжет игры слили уже давно в сеть. Очень сомневаюсь, что Габен сделает сингловую игру.
Датамайнеры столько уже инфы про игру накопали, что ее существование не может быть фейком (хотя я конечно не верю, что ее анонсируют завтра, да и еще сам Ньюелл)
Никто никакого сюжета не сливал)
Всякое может быть, на самом деле
5 лет назад Валв выпустили vr-гарнитуру и чуть позже выпустили сингловую Аликс для её продвижения. Сейчас у Валв есть Стим дек и закономерно было бы выпустить игру и для её продвижения.
Слитый в сеть сюжет уже не имеет к истории игры никакого отношения, т.к. в Аликс отретконили концовку второго эпизода.
Это ничего не гарантирует конечно, но выпуск новой Халвы для продвижения Деки было бы логичным ходом.
Это точно! Сожмём потные кулачки... :D