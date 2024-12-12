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Half-Life 3 игра отменена
Экшен, Шутер, Научная фантастика
9.1 2 337 оценок

Слух: На The Game Awards будет анонсирована Half-Life 3

AceTheKing
Новости

Несколько дней назад игровой журналист Джейсон Шрайер заявил о том, что на мероприятии The Game Awards состоится как минимум два анонса "от которых у игроков сорвет крышу".

Бывший сотрудник Apple Нима Зейгами утверждает, что одной из этих игр станет долгожданная Half-Life 3 от студии Valve. По его словам, он слышал о том, что игру анонсирует лично Гейб Ньюэлл, который посетит мероприятие. Впрочем Зейгами призывает не завышать свои ожидания до небес - даже он сам сомневается в том, что до него донесли инсайдеры.

Тем не менее, в последние месяцы по сети активно ходят слухи о разработке игры - возможно то, что слышал Зейгами сбудется и игроки получат анонс долгожданной Half-Life 3.

Согласно новым утечкам, Half-Life 3 действительно находится в разработке и ближе к релизу, чем когда-либо

Мероприятие The Game Awards состоится 13 декабря в 3:30 по московскому времени.

13
36
Half-Life 3
игра отменена
Комментарии: 36
Ваш комментарий
TastelessGerman

Ждём

6
Lvinomord

Проснитесь и пойте мистер Фримен....проснитесь и пойте....

6
Пользователь ВКонтакте

таких слухов с момента выхода последней части было как блох на бродячей собаке // Вячеслав Мазовецкий

2
DEAD S.n.A.k.e.

Хм, 13 декабря - по крайней мере у нас и в части мира - будет Пятница 13ое. Чем чёрт не шутит!

Но если это, упаси господь, всё таки случится, то интернет просто порвётся. Какие-то там рекорды трейлера GTA6 будут просто стёрты с лица Земли. И вообще, с точки зрения истории особо иронично такой анонс будет смотреться именно сейчас, когда другая ленегндарная игра-долгострой - S.T.A.L.K.E.R. 2 - наконец-таки вышла.

Тьфу-тьфу-тьфу, лишь бы не сглазить...

1
Генерал Анатолий

При всем уважении к HL, GTA намного более известный бренд и ее рекорды вряд ли кто превзойдет

-1
Kenn1y Генерал Анатолий

Не факт, кому-то GTA вообще не интересна, тем более, после SA она пошла в реализм. Плюс, не факт, что просмотры не накручены.

1
Генерал Анатолий Kenn1y

150 миллионов проданных копий GTA5 говорят об обратном

0
Kenn1y Генерал Анатолий

Ну и что, у меня куплена игра на физическом носителе на PS3/PS4/PS5 и ПК, но прошёл ее только полностью 2 раза и на PS3. Игра чисто на сюжет ну и чуть прокатиться по локациям, а так, в игре делать нечего, устраивать хаос и разрушение как раньше уже не интересно, в активностях смысла нет, в плане идейного продолжения, тот же Saints Row 3 намного лучше.

0
DecayingWeasel

Ждём всей Белой Рощей

1
Rolento

HL 20 лет спустя

1
Пользователь ВКонтакте

Симулятор запуска орешника?)) // Константин Игоревич

0
Пользователь ВКонтакте

Та ни, АРТЕФАКТ 2 // Александр Ковалёв

0
krutoythevladik

Ребят, не будет анонс халф лайф 3 это будет другая халф лайф

0
Пользователь ВКонтакте

Быстрее Фримен заговорит в предыдущих частях чем третья часть выйдет😅😅 // Виктор Бароменский

0
Kenn1y

Игра конечно не шедевр, но атмосфера в ней есть, а учитывая отсутсвие хороших однопользовательский игр, анонс HL3 был бы кстати. Надо бы посмотреть ремейк первой, вроде хвалят его, а то оригинал выглядит совсем устаревшим.

0
Aqel

Чёрную Мезу ещё пройди - Классная!

0
BAZKIN

Ага, сразу после нового Splinter Cell и коллекции старых Гирзов

0
Aqel

ТОЛЬКО БЫ НА Source 2 !!!

Надеюсь Гейбл делал выводы по УГ5 у других разрабов и не допустит ошибки.

0
Макс Макс 007

Я конечно понимаю, что в очередной раз фейк, но не надо святое трогать, это очень нечестно

0
211186

Пездёж

0
Пользователь ВКонтакте

С минимальными системными требованиями Core Ultra 9 285k или R9 9950X/ 64Gb / RTX 4090
Ну пока она выйдет это будут уже минимальные системные требования чтобы она только запустилась на минималках ))) // Andrey De-Yukio

-1
-zotik-

Чел, она будет на сорс2 если выйдет)

1
671

Последняя Alyx была какая то несерьёзная и глупая. От 3 фантастики можно не ждать

-1
DecayingWeasel

Очень серьёзная была на самом

1
0ncnjqybr

Я бы, может, и порадовался... если б не слышал про этот слух практически каждый год уже лет 20.

-2
RickeyIMBA

анонсируют то чего не существует, топ новость

-2
DecayingWeasel

Она существует

1
Destroited

жирный габен никогда не выпустит халфу 3 когда уже беливеры это поймут

можете минуса тоннамми ставить но толстопуз никогда вам не выкатит третью часть халфы потому что жирный ушлёпок так и не найучился до трех счтитать

-5
DecayingWeasel

Это ты жирный шлепок, а Габен -

0
DecayingWeasel

Габен - легенда

0
Евгений Кондратенко

С чего все начали снова беливить в 3 хл? У вальве сейчас кс2, deadlock и дота 2. 3 игры-сервиса с постоянным притоком бабла и магаз с ежедневной аудиторией в 30 млн игроков. Да и сюжет игры слили уже давно в сеть. Очень сомневаюсь, что Габен сделает сингловую игру.

-5
Генерал Анатолий

Датамайнеры столько уже инфы про игру накопали, что ее существование не может быть фейком (хотя я конечно не верю, что ее анонсируют завтра, да и еще сам Ньюелл)

0
DecayingWeasel

Никто никакого сюжета не сливал)

1
DecayingWeasel Генерал Анатолий

Всякое может быть, на самом деле

1
symp1ex

5 лет назад Валв выпустили vr-гарнитуру и чуть позже выпустили сингловую Аликс для её продвижения. Сейчас у Валв есть Стим дек и закономерно было бы выпустить игру и для её продвижения.
Слитый в сеть сюжет уже не имеет к истории игры никакого отношения, т.к. в Аликс отретконили концовку второго эпизода.
Это ничего не гарантирует конечно, но выпуск новой Халвы для продвижения Деки было бы логичным ходом.

0
Aqel symp1ex

Это точно! Сожмём потные кулачки... :D

0