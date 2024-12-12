Слух: На The Game Awards будет анонсирована Half-Life 3

Несколько дней назад игровой журналист Джейсон Шрайер заявил о том, что на мероприятии The Game Awards состоится как минимум два анонса "от которых у игроков сорвет крышу".

Бывший сотрудник Apple Нима Зейгами утверждает, что одной из этих игр станет долгожданная Half-Life 3 от студии Valve. По его словам, он слышал о том, что игру анонсирует лично Гейб Ньюэлл, который посетит мероприятие. Впрочем Зейгами призывает не завышать свои ожидания до небес - даже он сам сомневается в том, что до него донесли инсайдеры.

Тем не менее, в последние месяцы по сети активно ходят слухи о разработке игры - возможно то, что слышал Зейгами сбудется и игроки получат анонс долгожданной Half-Life 3.

Мероприятие The Game Awards состоится 13 декабря в 3:30 по московскому времени.