Слух: Valve начала закрытое тестирование Half-Life 3

Известный датамайнер Gabe Follower поделился важной информацией для фанатов Half-Life. Согласно его данным, компания Valve приступила к закрытому тестированию новой игры серии. В тестировании участвуют не только сотрудники студии, но и внешние разработчики, что подтверждает серьёзные намерения компании.
Кроме того, в игровых файлах Valve обнаружены новые параметры и свойства материалов, которые, предположительно, связаны с проектом под кодовым названием HLX. Эти находки подогревают интерес к будущему проекту, который многие считают Half-Life 3.
Также известно, что Valve активно нанимает новых сотрудников и даже возвращает ветеранов, ранее работавших над её культовыми играми.
Фанаты гадают, станет ли 2025 годом официального анонса. Пока же остаётся лишь ждать новых утечек и официальных подтверждений.
Очередная байка из серии - "на гейм авардс 2024 предоставят ХЛ3"?)
на гейм авардс 2025, официально по слухам
Также как трейлер GTA 6 должны были показать 27 декабря)
😂👍
исправил
Каждый год эти вбросы, где нормальные пруфы?
То что её делают довольно очевидно, но ждать думаю ещё пару лет.
скорее всего, так и будет.
Не давайте мне надежду
ну хоть внуки поиграют
Опять слух, у вольво дальше второй цифры игры не идут, не любят они цифру три.
тут на сайте написано что игра отменена поэтому верим официальному источнику - пеге
Это какая HL3 по счёту? Уже полным полно этих "троек" разрабытывали и бросали. От Valve никакие "пиджаки" релизов не требуют, так что эти "разработки" идут неторопливо и часто останавливаются.
До официального анонса, эти бородатые базары про HL3 - пустой звук или очень заезженная шутка.
учитывая какая бяка чаще всего сейчас выходит - как бы не оказалась эта ХЛ-3 разочарованием.
да сколько можно уже выдумывать бред всякий?
Да просто габен подписал договор с сатаной что получит бабки и власть, а в замен не будет выпускать HL3.
помню, как в каком то интервью Гейб сказал, что hl3 не будет, а если и будет, то не в привычном нам виде, мол сейчас VR развивается, потом выпустили alyx, так что, думаю это или alyx episode 2, или что-то подобное
HL3 выйдет только тогда, когда я устроюсь работать в Valve. Поэтому ждите. Я вам сообщу.
Может лучше ремастер первых двух частей?
black mesa, hl2 rtx