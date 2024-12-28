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Half-Life 3 игра отменена
Экшен, Шутер, Научная фантастика
9 2 346 оценок

Слух: Valve начала закрытое тестирование Half-Life 3

IKarasik
Новости

Известный датамайнер Gabe Follower поделился важной информацией для фанатов Half-Life. Согласно его данным, компания Valve приступила к закрытому тестированию новой игры серии. В тестировании участвуют не только сотрудники студии, но и внешние разработчики, что подтверждает серьёзные намерения компании.

Кроме того, в игровых файлах Valve обнаружены новые параметры и свойства материалов, которые, предположительно, связаны с проектом под кодовым названием HLX. Эти находки подогревают интерес к будущему проекту, который многие считают Half-Life 3.

Также известно, что Valve активно нанимает новых сотрудников и даже возвращает ветеранов, ранее работавших над её культовыми играми.

Фанаты гадают, станет ли 2025 годом официального анонса. Пока же остаётся лишь ждать новых утечек и официальных подтверждений.

26
24
Half-Life 3
игра отменена
Комментарии: 24
Ваш комментарий
hamshut

Очередная байка из серии - "на гейм авардс 2024 предоставят ХЛ3"?)

24
Tommy.

на гейм авардс 2025, официально по слухам

0
JustA_NiceGuy

Также как трейлер GTA 6 должны были показать 27 декабря)

2
MNM 1985
18
hamshut

😂👍

1
Темный-Властелин

исправил

2
Бородина Кира
5
Dark1994

Каждый год эти вбросы, где нормальные пруфы?

4
bysaturn

То что её делают довольно очевидно, но ждать думаю ещё пару лет.

3
Melsinner

скорее всего, так и будет.

0
BioGen

Не давайте мне надежду

2
ДЕНИСКА_омск

ну хоть внуки поиграют

1
kotasha

Опять слух, у вольво дальше второй цифры игры не идут, не любят они цифру три.

1
Wolfenstein

тут на сайте написано что игра отменена поэтому верим официальному источнику - пеге

0
DauntingQamra
0
Аристов--Черный

Это какая HL3 по счёту? Уже полным полно этих "троек" разрабытывали и бросали. От Valve никакие "пиджаки" релизов не требуют, так что эти "разработки" идут неторопливо и часто останавливаются.

До официального анонса, эти бородатые базары про HL3 - пустой звук или очень заезженная шутка.

0
Max Rolens
0
BewitchingBaron

учитывая какая бяка чаще всего сейчас выходит - как бы не оказалась эта ХЛ-3 разочарованием.

0
LukotakinaZ

да сколько можно уже выдумывать бред всякий?

0
Pravdarub

Да просто габен подписал договор с сатаной что получит бабки и власть, а в замен не будет выпускать HL3.

0
Максим Кузнецов 700

помню, как в каком то интервью Гейб сказал, что hl3 не будет, а если и будет, то не в привычном нам виде, мол сейчас VR развивается, потом выпустили alyx, так что, думаю это или alyx episode 2, или что-то подобное

0
qteeq

HL3 выйдет только тогда, когда я устроюсь работать в Valve. Поэтому ждите. Я вам сообщу.

0
Real Slim Shady

Может лучше ремастер первых двух частей?

-1
StrelitziaReg

black mesa, hl2 rtx

6