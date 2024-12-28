Слух: Valve начала закрытое тестирование Half-Life 3

Известный датамайнер Gabe Follower поделился важной информацией для фанатов Half-Life. Согласно его данным, компания Valve приступила к закрытому тестированию новой игры серии. В тестировании участвуют не только сотрудники студии, но и внешние разработчики, что подтверждает серьёзные намерения компании.

Кроме того, в игровых файлах Valve обнаружены новые параметры и свойства материалов, которые, предположительно, связаны с проектом под кодовым названием HLX. Эти находки подогревают интерес к будущему проекту, который многие считают Half-Life 3.

Также известно, что Valve активно нанимает новых сотрудников и даже возвращает ветеранов, ранее работавших над её культовыми играми.

Фанаты гадают, станет ли 2025 годом официального анонса. Пока же остаётся лишь ждать новых утечек и официальных подтверждений.