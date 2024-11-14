Согласно новым утечкам, Half-Life 3 действительно находится в разработке и ближе к релизу, чем когда-либо

Согласно новым утечкам, Half-Life 3, возможно, действительно находится в разработке и ближе к релизу, чем когда-либо. Источник этих слухов — Gabe Follower, YouTube-канал которого посвящен исследованиям игр Valve. Он утверждает, что Half-Life X (или HLX) — это реальный проект, разработка которого началась сразу после завершения Half-Life: Alyx. По его словам, Valve уже почти пять лет работает над этим секретным продолжением культовой серии.

Half-Life 2: Episode Two, вышедшая в 2007 году, завершилась клиффхэнгером, оставив фанатов в ожидании третьей части. Valve подогревала интерес намеками и слухами, но официальный анонс так и не последовал. Однако Gabe Follower собрал много свидетельств в пользу того, что HLX — это та самая третья часть, о которой мечтают игроки.

В своем новом 15-минутном видеоролике Follower рассказывает, что Valve активно нанимает специалистов для разработки HLX. Эти специалисты ранее участвовали в таких известных проектах, как Doom, Fortnite и Red Dead Redemption, и некоторые из них намекали на работу над проектом Valve в своих соцсетях. К тому же, начиная с 2021 года, Valve вносит изменения в код движка Source 2: упоминания «HLVR» были заменены на «HLX», что только подогрело интерес.

Кроме того, Valve активно обновляет Source 2, добавляя возможности динамической погоды, транспортные средства и улучшенное поведение NPC — все это наводит на мысль, что движок готов к новым техническим вызовам, которые, возможно, в прошлые годы мешали созданию Half-Life 3. Как отмечает Gabe Follower, Valve часто скрывает названия будущих игр за кодовыми именами. Изменения в Source 2 намекают на то, что Valve может наконец преодолеть технические ограничения, которые ранее препятствовали разработке продолжения.

Хотя официальных заявлений пока нет, работа, которую Valve проводит над HLX и Source 2, указывает на подготовку к чему-то действительно масштабному. Фанаты пока могут лишь гадать, станет ли HLX полноценным продолжением серии или еще одним намеком, но улик становится все больше, и ожидание продолжения Half-Life снова обретает новую жизнь.