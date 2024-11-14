Согласно новым утечкам, Half-Life 3 действительно находится в разработке и ближе к релизу, чем когда-либо

Согласно новым утечкам, Half-Life 3, возможно, действительно находится в разработке и ближе к релизу, чем когда-либо. Источник этих слухов — Gabe Follower, YouTube-канал которого посвящен исследованиям игр Valve. Он утверждает, что Half-Life X (или HLX) — это реальный проект, разработка которого началась сразу после завершения Half-Life: Alyx. По его словам, Valve уже почти пять лет работает над этим секретным продолжением культовой серии.
Half-Life 2: Episode Two, вышедшая в 2007 году, завершилась клиффхэнгером, оставив фанатов в ожидании третьей части. Valve подогревала интерес намеками и слухами, но официальный анонс так и не последовал. Однако Gabe Follower собрал много свидетельств в пользу того, что HLX — это та самая третья часть, о которой мечтают игроки.
В своем новом 15-минутном видеоролике Follower рассказывает, что Valve активно нанимает специалистов для разработки HLX. Эти специалисты ранее участвовали в таких известных проектах, как Doom, Fortnite и Red Dead Redemption, и некоторые из них намекали на работу над проектом Valve в своих соцсетях. К тому же, начиная с 2021 года, Valve вносит изменения в код движка Source 2: упоминания «HLVR» были заменены на «HLX», что только подогрело интерес.
Кроме того, Valve активно обновляет Source 2, добавляя возможности динамической погоды, транспортные средства и улучшенное поведение NPC — все это наводит на мысль, что движок готов к новым техническим вызовам, которые, возможно, в прошлые годы мешали созданию Half-Life 3. Как отмечает Gabe Follower, Valve часто скрывает названия будущих игр за кодовыми именами. Изменения в Source 2 намекают на то, что Valve может наконец преодолеть технические ограничения, которые ранее препятствовали разработке продолжения.
Хотя официальных заявлений пока нет, работа, которую Valve проводит над HLX и Source 2, указывает на подготовку к чему-то действительно масштабному. Фанаты пока могут лишь гадать, станет ли HLX полноценным продолжением серии или еще одним намеком, но улик становится все больше, и ожидание продолжения Half-Life снова обретает новую жизнь.
Я обязательно доживу до ХЛ3
Мне уже 34, надеюсь мои дети доживут 🙈
Мне уже 45 через неделю. 20 лет жду. Сколько протяну еще, не знаю))
Нет.
Читаю такие новости с 2012 года, даже ждун уже устал ждать 😄 // Роман Пяткин
Вниманию наземных сил!
В сообществе найден нарушитель!
Код: окружить, клеймить, усмирить.
Комбайны одобряют)
Ага поверил...
Спасибо. Это день я проведу с надеждой.
Небо так очистилось что снова видно инфу про хл3
ВОЗМОЖНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Понятно // Александр Ковалёв
Возможно, не возможно, может быть и все такое. Для чего новость не понятно.🤦 // Евгений Винс
тех кто в фуфнайте участие принимал участие метлой поганой нужно гнать а не на разработку приглашать
Верю.
Я поверил.
В третьей части будем играть за комбайна
за гордона
За Шепарда, скорее всего
Вообще-то за Хедкраба.
вообще не удивлен..
Ну если они реально её начали делать после Аликс, то почему бы и нет. Может через пару лет и будет ХЛ3. Хотя кого я обманываю(
17 лет прошло после второго эпизода, ещё 17 лет ожиданий и в итоге третья халва выльется в 3 часа геймплей)
Помню да в 2015 точно такая же новость, скоро выпустят, ууу, хайпим, не было ее и не будет, оставьте свои пустые надежды, им нет смысла ее делать у них достаточно дел, стим их будет еще лет 40 кормить, им это уже давно не нужно и не интересно..
игра слов )
Игра становится ближе к релизу, чем когда-либо, каждую секунду, только это не дает и намека скоро или нескоро будет релиз.
(Релиз-то точно будет. Даже если не при управлении Гейба, то когда-нибудь обязательно найдутся святотатцы, которые будут готовы выпустить даже гумно, лишь бы нажиться на названии)
Мне кажется что valve специально так над*ачивают свою аудиторию с этой HL 3. Так как HL 3 это их единственный туз в рукаве))
Ну если уж Stalker 2 выходит, то теперь можно в любые чудеса поверить.
Half-Life, Half-Life 2... и Half-Life X.
Эта игра побьет рекорд самой ожидаемой и невышедшей игры.