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Half-Life 3 TBA
Экшен, Шутер, Научная фантастика
9 2 363 оценки

Страница издателя Valve в Steam сообщает о неанонсированной игре, возможно, Half-Life 3

monk70
Новости

После долгого периода затишья слухи о существовании Half-Life 3 множатся, и фанаты замечают следы игры даже в мельчайших деталях. Страница издателя Valve в Steam была недавно обновлена добавлением пока еще неанонсированной игры, о которой мы ничего не знаем. На самом деле игр две, но одна теперь хорошо известна: Deadlock.

В последние несколько недель появилось несколько слухов о том, что третья часть знаменитой серии шутеров от первого лица находится на очень продвинутой стадии разработки. Есть те, кто утверждает, что она находится на стадии тестирования, в то время как актер, сыгравший G-Man, опубликовал странное сообщение, для многих относящееся именно к возвращению Гордона Фримена и компании.

Излишне говорить, что в этом нет никакой уверенности. Учитывая многочисленные действия Valve, это может быть и что-то еще. Несомненно, что совпадение действительно любопытно, и неизбежно, что игроки попытаются все связать. Появится ли Half-Life 3 на самом деле из всех этих слухов, еще предстоит увидеть.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
EVGEN_PELMEN

Кс 3 делают, вторую уже не спасти видимо

0
Patrick Jones

Artifact 2

0
Jensen

Зачем Гейбу делать Халф Лайф 3? Ему пассивный доход миллионами течет, да и староват он уже.

0
hamshut
Появится ли Half-Life 3 на самом деле из всех этих слухов, еще предстоит увидеть.

Кому увидеть, нашим внукам?)

-2