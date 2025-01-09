Страница издателя Valve в Steam сообщает о неанонсированной игре, возможно, Half-Life 3

После долгого периода затишья слухи о существовании Half-Life 3 множатся, и фанаты замечают следы игры даже в мельчайших деталях. Страница издателя Valve в Steam была недавно обновлена добавлением пока еще неанонсированной игры, о которой мы ничего не знаем. На самом деле игр две, но одна теперь хорошо известна: Deadlock.

В последние несколько недель появилось несколько слухов о том, что третья часть знаменитой серии шутеров от первого лица находится на очень продвинутой стадии разработки. Есть те, кто утверждает, что она находится на стадии тестирования, в то время как актер, сыгравший G-Man, опубликовал странное сообщение, для многих относящееся именно к возвращению Гордона Фримена и компании.

Излишне говорить, что в этом нет никакой уверенности. Учитывая многочисленные действия Valve, это может быть и что-то еще. Несомненно, что совпадение действительно любопытно, и неизбежно, что игроки попытаются все связать. Появится ли Half-Life 3 на самом деле из всех этих слухов, еще предстоит увидеть.