Valve готовит новую эпоху: Half-Life 3, стационарная консоль и новые устройства VR

Инсайдер Gabe Follower поделился эксклюзивной информацией о том, чем сейчас заняты разработчики Valve. Внутри компании кипит работа над несколькими масштабными проектами, включая продолжение культовой серии Half-Life, новую стационарную консоль и VR-устройства.

После долгих лет ожидания проект, известный как HL:X, находится в активной разработке. По данным инсайдера, игра будет сопоставима по размаху с Half-Life 2 и её эпизодами. Однако, в отличие от более камерного опыта Half-Life: Alyx, новый проект обещает стать по-настоящему амбициозным.

Руководителем команды выступает Робин Уолкер, геймдиректор Team Fortress 2 и Half-Life: Alyx. Его лидерство уже доказало свою эффективность во время разработки Alyx, и многие считают, что именно он способен воплотить Half-Life 3 в жизнь. Хотя релиз игры в 2025 году маловероятен, фанаты могут рассчитывать на тизеры или трейлеры, которые Valve готовит в ближайшие месяцы.

После экспериментов со Steam Machine, компания планирует представить новую стационарную консоль на базе SteamOS. Valve сделала выводы из своих прошлых ошибок и готова применить накопленный опыт для создания более масштабного устройства. Надежная поставочная цепочка и собственное производство позволяют ожидать значительного улучшения качества продукта.

Valve также работает над новым VR-устройством. Тем не менее, компания не торопится с выпуском, понимая сильные позиции Meta на рынке. Разработчики ставят перед собой задачу создать нечто действительно инновационное, чтобы выделиться среди конкурентов.

Параллельно с крупными проектами Valve продолжает работу над Deadlock — ещё одним знаковым проектом, который собрал команду из новых и опытных сотрудников. Это подтверждает стремление компании вернуться к полномасштабной разработке игр и поиск новых талантов для укрепления команды.

Несмотря на известную репутацию Valve в отмене проектов, команда, по словам инсайдера, настроена оптимистично в отношении будущего Half-Life 3. Фанаты серии наконец могут поверить, что "номерной" сиквел культовой игры становится реальностью.

Valve вновь возвращает себе статус одной из самых амбициозных игровых компаний, готовой удивить своих поклонников не только новыми играми, но и уникальными устройствами. Остаётся лишь ждать официальных анонсов.