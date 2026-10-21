Гонки с перестрелками, где одна ошибка стоит жизни - Half Grip получила бесплатную демоверсию

Управлять машиной на огромной скорости непросто. А если одновременно приходится стрелять по соперникам и перезаряжать оружие, задача становится почти невыполнимой. Именно на этом построена Half Grip — необычная смесь аркадных гонок и рогалика, получившая новый трейлер и бесплатную демоверсию в Steam.

Игрокам предстоит участвовать в смертельно опасных заездах против вооружённых противников. Здесь недостаточно просто прийти к финишу первым: нужно постоянно маневрировать, вести огонь и следить за боеприпасами. Любое неверное движение может закончиться аварией.

Главная особенность Half Grip — управление одной рукой. Разработчики намеренно ограничивают возможности игрока, заставляя принимать решения за доли секунды. Дополняет происходящее суровая пиксельная графика, придающая гонкам мрачную атмосферу.