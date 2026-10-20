Для шутера Ionization на базе Half-Life вышло крупное обновление Early Access 2.0

Разработчик под ником KPE030T выпустил масштабное обновление Early Access 2.0 для сюжетного шутера Ionization. Модификация создается на движке Xash3D FWGS по мотивам оригинальной Half-Life и отправляет игрока в закрытый советский город Октябрьск образца девяностых годов. Сюжет продолжает историю сотрудника спецслужб с позывным Днепр. Пережив контузию в жилище отца Георгия на болотах, главный герой пытается добраться до отрезанного от внешнего мира мегаполиса, погрязшего в войне группировок, чтобы отыскать информатора и пробиться к ионосферной станции.

За прошедший год автор подготовил 12 абсолютно новых локаций, среди которых присутствуют как тесные интерьеры, так и массивные городские районы с разрушаемым окружением. Модификация получила более 300 новых моделей окружения, свежие текстуры высокого разрешения и переработанный саундтрек. Список доступного оружия был переписан с нуля с оглядкой на принципы Counter-Strike. Арсенал разделили на холодное, легкое, среднее и тяжелое оружие, а также гранаты с жестким ограничением в один ствол на каждый слот. Все вооружение, патроны и экипировку теперь можно свободно выбрасывать, подбирать и переносить в пространстве.

Существенным изменениям подверглось управление и поведение камеры. Создатель модификации внедрил раскачку оружия, покачивание головы при ходьбе и физический наклон стволов при движении. Разработчик снизил задержку прицеливания, типичную для проектов на базе Xash3D, а также снабдил прыжки ощутимым толчком и новым звуковым сопровождением. На улицах города появились патрули снайперов, бронетехника и враждебные фракции, а поведение физических объектов перенастроили для корректного разрушения стекол, бочек, ящиков и брошенных автомобилей.

Ради поддержания стабильной кадровой частоты автору пришлось пойти на серьезные технические компромиссы. На открытых пространствах разработчик полностью отключил динамическое освещение, а также заметно сократил эффекты частиц и разлетающихся обломков. Подобные жертвы позволили добиться плавной работы шутера на видеокартах NVIDIA, однако устаревшая база проекта все еще накладывает строгие рамки.

К сожалению движок, даже со всеми расширениями, не предназначен для таких открытых локаций.

- KPE030T, разработчик модификации

Помимо компромиссов с дальностью прорисовки и детализацией на больших масштабах, текущая версия содержит сбои 3D-скайбокса, редкие вылеты и риск застревания в геометрии. Создатель признает и проблемы с балансом перестрелок, которые в текущем виде ощущаются либо затянутыми, либо чрезмерно сложными из-за нехватки времени на полировку боевого геймплея. Статичные персонажи по-прежнему остаются неподвижными манекенами, но теперь они не блокируют проходы и не разлетаются на ошметки при стрельбе.

Релиз промежуточных сборок со срезом прогресса стал для автора способом преодолеть производственный тупик, в котором разработка находилась на протяжении 15 лет из-за постоянной переделки одних и тех же комнат. Финальная версия Ionization запланирована к выходу на 2027 год. В ней модмейкер намерен завершить сюжетную линию, окончательно настроить баланс, исправить баги и значительно расширить выбор оружия.