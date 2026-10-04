Энтузиаст выпустил нативный порт Half-Life для взломанных консолей PlayStation 5

Энтузиаст под псевдонимом GordonProsperoMan представил проект XashPS5 версии 1.0 - полноценный нативный порт шутера Half-Life для консоли PlayStation 5. Модификация создана на базе открытого движка Xash3D FWGS и библиотек hlsdk-portable, позволяя запускать проект прямо из домашнего экрана консоли в качестве полноценного приложения под специальным идентификатором PPSA99999.

Графическая составляющая порта функционирует через аппаратное ускорение OpenGL 3.3 Core на видеочипе консоли с помощью библиотеки ps5-opengl. Модификация обеспечивает стабильные 60 кадров в секунду с включенной вертикальной синхронизацией. На ранних этапах сборка работала со скоростью всего около 1 кадра в секунду из-за синхронных вызовов отрисовки, однако производительность удалось оптимизировать за счет перехода на вершинные буферы VBO и пакетной обработки геометрии.

Проект включает как одиночную сюжетную кампанию, так и мультиплеер по локальной сети LAN. Автор реализовал полноценную поддержку геймпада DualSense с готовой раскладкой управления и тактильной отдачей, реагирующей на ранения персонажа, сотрясения экрана и отдачу вооружения. Звук выводится напрямую через системный интерфейс sceAudioOut с частотой 48 кГц, а для ввода команд консоли и сетевого имени задействована встроенная виртуальная клавиатура движка Xash.

Создание сборки потребовало решения целого ряда системных ограничений консоли. Из-за неработоспособности динамической загрузки библиотек через dlopen в нативных приложениях энтузиасту пришлось объединить движок, рендерер, файловую подсистему и код самой Half-Life в единый статический файл. Помимо этого, была создана виртуальная рабочая директория для обхода запрета на смену каталогов, а лимит доступной оперативной памяти расширен до 1 ГБ.

Для запуска требуется консоль PlayStation 5 с возможностью выполнения пользовательского кода и активной средой etaHEN. Дистрибутив не содержит защищенных авторскими правами игровых ресурсов, поэтому пользователям необходимо самостоятельно предоставить папку valve из лицензионной копии шутера в сервисе Steam.

На данный момент проект сохраняет некоторые ограничения вроде отсутствия интеграции со штатной системной клавиатурой PlayStation 5 и активного режима отладки с выводом логов. Исходный код модификации опубликован в свободном доступе под лицензией GPL 3.0.