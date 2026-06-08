Энтузиаст запустил Half-Life 1 на смартфоне Nokia N95 с поддержкой клавиатуры и мыши при 30 кадрах в секунду

Энтузиаст Данте Леончини представил обновленную версию неофициального порта Half-Life 1 для мобильной операционной системы Symbian. Проект для смартфона Nokia N95 теперь поддерживает управление с помощью беспроводной клавиатуры и мыши, а также демонстрирует производительность на уровне 30 кадров в секунду.

Перенос знаменитого шутера осуществляется на базе игрового движка Xash3D FWGS, оптимизированного для работы на платформе Symbian S60v3. Автор проекта сообщил, что благодаря недавним оптимизациям ему удалось достичь стабильного показателя в 30 кадров в секунду во многих сценах. Несмотря на то, что на некоторых участках локаций по-прежнему фиксируются просадки частоты кадров, разработчик уже выявил причину этой проблемы и занимается ее устранением.

Ключевым нововведением сборки стала возможность использования внешних периферийных устройств. При установке дополнительного драйвера беспроводного ввода пользователи могут подключить к мобильному телефону клавиатуру и мышь по протоколу Bluetooth. Это позволяет управлять обзором и вести огонь привычным для персональных компьютеров способом. При отсутствии внешней периферии играть можно и стандартными средствами, используя клавиатуру и встроенный джойстик самого мобильного устройства.

В настоящее время порт находится в стадии бета-тестирования, поэтому в коде остается ряд неисправленных ошибок. На текущем этапе разработки временно не работает прозрачность элементов интерфейса, а также отсутствует классический экран выбора оружия, из-за чего оно меняется автоматически при подборе. Кроме того, на некоторых тяжелых картах возможны критические сбои из-за дефицита оперативной памяти смартфона. Тем не менее, сборка уже обеспечивает воспроизведение звука, корректную работу всего арсенала и позволяет полностью пройти одиночную кампанию.

Для запуска игры на совместимом устройстве требуются оригинальные файлы Half-Life 1, дистрибутив движка Xash3D, системные библиотеки PIPS версии 1.7, а также пакет поддержки беспроводных устройств ввода. В дальнейших планах разработчика значится запуск мультиплеера по локальной сети и интернету, доработка искусственного интеллекта компьютерных персонажей, исправление ошибок с нехваткой оперативной памяти и внедрение поддержки вертикального режима экрана.