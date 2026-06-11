Операционная система ReactOS достигла возможности полноценного запуска игры Half-Life

Открытая операционная система ReactOS, разрабатываемая для обеспечения совместимости с программами и драйверами Windows, преодолела важный рубеж. Разработчики проекта подтвердили, что на платформе теперь можно запустить и полноценно проходить классический шутер Half-Life.

Информацией об этом достижении авторы поделились 10 июня 2026 года в социальной сети X. Проект ReactOS развивается уже на протяжении 30 лет. Его ключевой задачей является создание бесплатной альтернативы с открытым исходным кодом, которая способна запускать приложения, созданные для операционной системы от Microsoft, без использования сторонних эмуляторов.

Ранее поступали сообщения, что Half-Life запускается в среде ReactOS лишь на этапе начальной инициализации, после чего работа приложения прекращалась. Последние обновления операционной системы позволили продвинуться дальше. Теперь игра способна стабильно обрабатывать трехмерную графику и корректно воспроизводить игровой процесс непосредственно внутри системы.

Для демонстрации запуска использовалась конфигурация от пользователя под псевдонимом Zombiedeth. Он запустил игру на компьютере Dell OptiPlex, который оборудован процессором Intel Core i5 2400 архитектуры Sandy Bridge и видеокартой NVIDIA GeForce 8400GS. Тестирование показало работоспособность проекта в реальных условиях на физическом оборудовании, а не в виртуальной машине.

Хотя в настоящее время запустить Half-Life на альтернативных операционных системах вроде Linux можно с помощью инструментария Wine, для ReactOS этот случай является показательным. Достижение подтверждает планомерное улучшение поддержки графических библиотек и системных вызовов, необходимых для запуска программного обеспечения прошлых лет.