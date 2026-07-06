Пользователь смог активировать ключ от Half-Life в Steam спустя 27 лет

Может ли игровой ключ работать спустя почти три десятилетия? Оказывается, может. Один игрок решил попробовать код, найденный на оригинальной розничной коробке Half-Life, и, к своему большому удивлению, без проблем активировал игру в Steam. История быстро распространилась по интернету и вновь разожгла дискуссию о цифровой дистрибуции игр.

Пользователь Reddit похвастался, что получил в подарок оригинальную копию Half-Life на CD, выпущенную почти 27 лет назад. Из чистого любопытства он решил ввести ключ продукта из коробки в Steam. Результат был удивительным — Valve приняла код без проблем и присвоила цифровую версию культового шутера его аккаунту.

Этот случай иллюстрирует, что у большинства ключей Steam нет срока действия. Если код никогда не был активирован, он может оставаться полностью работоспособным даже спустя много лет. Конечно, есть исключения. К ним относятся альфа- и бета-ключи, коды для прессы или тестировщиков, а также ключи, полученные из неавторизованных источников, которые издатели могут блокировать.

История Half-Life также способствует растущей дискуссии о сохранении игр и цифровой собственности. В то время как рынок консолей принимает переход от физических релизов, и все больше компаний переходят на цифровую дистрибуцию, платформа Steam в очередной раз продемонстрировала, что легально приобретённые и неиспользованные ключи могут сохранять свою ценность десятилетиями.