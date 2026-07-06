Пользователь смог активировать ключ от Half-Life в Steam спустя 27 лет

Может ли игровой ключ работать спустя почти три десятилетия? Оказывается, может. Один игрок решил попробовать код, найденный на оригинальной розничной коробке Half-Life, и, к своему большому удивлению, без проблем активировал игру в Steam. История быстро распространилась по интернету и вновь разожгла дискуссию о цифровой дистрибуции игр.
Пользователь Reddit похвастался, что получил в подарок оригинальную копию Half-Life на CD, выпущенную почти 27 лет назад. Из чистого любопытства он решил ввести ключ продукта из коробки в Steam. Результат был удивительным — Valve приняла код без проблем и присвоила цифровую версию культового шутера его аккаунту.
Этот случай иллюстрирует, что у большинства ключей Steam нет срока действия. Если код никогда не был активирован, он может оставаться полностью работоспособным даже спустя много лет. Конечно, есть исключения. К ним относятся альфа- и бета-ключи, коды для прессы или тестировщиков, а также ключи, полученные из неавторизованных источников, которые издатели могут блокировать.
История Half-Life также способствует растущей дискуссии о сохранении игр и цифровой собственности. В то время как рынок консолей принимает переход от физических релизов, и все больше компаний переходят на цифровую дистрибуцию, платформа Steam в очередной раз продемонстрировала, что легально приобретённые и неиспользованные ключи могут сохранять свою ценность десятилетиями.
Минус 100500 стоимости.
Срок действия есть обычно 99 лет, но бывают ограниченные акции где стоят копейки.
Я как-то пытался активировать в Steam древние ключи от отечественных лицензионных дисков с иностранными играми. Ничего не вышло. 😢 Но тут ключевое — они были выпущены нашими компаниями, а не Valve и т.д.
ну так valve видимо позволяет активировать оффлайн ключи с дисковых версий 99 года, просто широкий жест для фэнов, но это не значит что любую игру можно так активировать, так же можно было и с дисковых версий сталкера конвертировать оффлайн ключ на ключ для активации в гоге или стиме через специальный сайт, который позже прикрыли
Помню как то давно "совершенно случайно" тапнул диск с гта 4 об стену - ну думал всё.Жаль было лицуху,а потом без проблем активировал этот ключ в RGSC;) Удобно