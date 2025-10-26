Рэнди Питчфорд рассказал, как случайный звонок от Гейба Ньюэлла привёл его к работе над Half-Life

Рэнди Питчфорд, глава студии Gearbox Software, рассказал удивительную историю о том, как случайный звонок от Гейба Ньюэлла стал началом его работы над Half-Life: Opposing Force. После закрытия студии Rebel Boat Rocker, где он трудился вместе с бывшими сотрудниками 3D Realms, Питчфорд решил открыть собственную компанию. Однако после отмены проекта издателем EA будущее казалось неопределённым.

В документальном фильме 24 'Til Launch: The Making of Borderlands 4 Питчфорд вспомнил, что в тот момент размышлял над идеей параллельной истории во вселенной Half-Life, показывающей события глазами солдата из комплекса Black Mesa.

«Я просто обдумывал эту идею, и буквально в тот же день мне позвонил Гейб Ньюэлл», — рассказал Питчфорд. — «Я не верю в манифестации, я верю в совпадения. Без каких-либо моих действий он просто позвонил и предложил поработать над Half-Life.»

Ньюэлл, узнав, что Питчфорд покинул Rebel Boat Rocker и основал новую студию, предложил обсудить возможное сотрудничество. Питчфорд сразу же сел в самолёт и представил концепт, который впоследствии стал Half-Life: Opposing Force.

Однако, как выяснилось, в то время права на Half-Life принадлежали не Valve, а издателю Sierra On-Line.

«Valve сказала: “Мы передадим, что нам нравится ваша идея, но договариваться нужно с ними — именно они принимают решения и платят деньги”», — вспоминает Питчфорд.

В итоге сделка всё же состоялась, и Half-Life: Opposing Force вышла всего через девять месяцев после основания Gearbox. Так началась история сотрудничества Питчфорда и Ньюэлла — случай, который доказал, что судьба иногда действительно решается одним звонком.