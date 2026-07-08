Дизайнер Valve воссоздал Рейвенхольм на Source 2 - и вновь разжег надежды на ремейк Half-Life 2

Дизайнер уровней Valve Чак Уилсон рассказал, что до прихода в компанию в 2022 году воссоздал вступительную часть Рейвенхольма из Half-Life 2 на движке Source 2. По его словам, проект был учебным, но настолько впечатлил его возможностями нового инструментария, что он назвал его лучшим, с которым когда-либо работал.

Для реконструкции Уилсон использовал редактор Hammer 2, изучая оригинальную локацию по десяткам скриншотов. Он не только сохранил мрачную атмосферу Рейвенхольма, но и улучшил освещение, детализацию и немного изменил композицию уровня.

Разработчик отметил, что за время работы освоил моделирование, симуляцию тканей и кабелей, объемный туман и другие возможности Source 2. По его словам, даже небольшой уровень оказался отличной площадкой для изучения движка.

После публикации кадров проекта поклонники Half-Life вновь заговорили о возможном ремейке Half-Life 2 на Source 2. Однако сам Уилсон не намекал на существование такой разработки — это был лишь личный эксперимент, не связанный с планами Valve.