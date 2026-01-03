Энтузиаст анонсировал модификацию Scent of Ashes для Half-Life 2 с атмосферой ранних билдов игры

Моддер под ником The One Epicplayer официально представил свой новый проект под названием Scent of Ashes. Эта модификация для Half-Life 2 ставит своей целью достоверное воссоздание атмосферы, графического стиля и особенностей игрового процесса периода разработки игры середины 2000 годов. Автор особо отмечает, что проект не является портом на старый движок GoldSrc. Вместо этого он намеренно откатывает визуальные улучшения финальной версии Source, чтобы вернуть движку его примитивный вид, характерный для ранних этапов производства.

Сюжетная кампания Scent of Ashes позволит игрокам вжиться в роль обычного гражданского лица в самом начале восстания в Сити 17. Герою предстоит с боем прорываться через городские улицы и переулки, пока силы Альянса пытаются жестоко подавить вспыхнувший мятеж. Разработчик обещает представить набор совершенно новых уровней, дизайн которых вдохновлен мрачной стилистикой бета-версии, а также включить в игру несколько знаковых локаций, известных фанатам по истории разработки проекта.

Помимо основной истории, модификация будет включать в себя играбельный ремейк закрытой технической презентации Valve с выставки SIGGRAPH 2000. Этот сегмент позволит пользователям лично ознакомиться с демонстрацией инновационных на тот момент возможностей движка Source. В опубликованном трейлере также были показаны новые геймплейные механики, включая систему рукопашного боя и необходимость использования противогаза в определенных зонах. Релиз Scent of Ashes запланирован на 2026 год.