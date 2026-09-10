Геймер обвинил Steam в абсурдном требовании ключа Half-Life 2 - но его самого заподозрили в краже аккаунта

История пользователя Steam, который пожаловался на отказ восстановить его многолетний аккаунт без физического ключа Half-Life 2 2005 года, получила неожиданный поворот. На первый взгляд казалось, что Steam требует от геймера найти 20-летнюю коробку ради доступа к собственной библиотеке. Однако опубликованная переписка с поддержкой заставила пользователей усомниться уже в самом владельце аккаунта.

По словам геймера, Steam заблокировал его учётную запись из-за «необычной активности». Он утверждал, что предоставил поддержке старые адреса электронной почты, предыдущие пароли, последние цифры банковской карты и номер телефона. Несмотря на это, Valve попросила фотографию оригинального CD-ключа Half-Life 2 с записанным рядом номером обращения.

Геймер объяснил, что получил игру ещё в 2005 году, когда был ребёнком, а оригинальная коробка давно потерялась после переездов. Steam Support ответила, что без этого ключа не сможет внести изменения в аккаунт и предложила вместо этого бесплатно создать новую учётную запись.

Но в другой части переписки обнаружилась гораздо более важная деталь. Поддержка сообщила, что в истории аккаунта есть старое событие безопасности, свидетельствующее о потере контроля над ним первоначальным владельцем. Поэтому Valve не может принимать в качестве доказательств данные, которые были добавлены уже после этого события.

Именно это и вызвало подозрения на Reddit. Пользователи предположили, что нынешний автор истории мог получить аккаунт уже после инцидента — например, купить его или завладеть чужой учётной записью. В таком случае предоставленные им пароли, почта и другие сведения действительно могли не помочь: для Steam они появились после того, как настоящий владелец уже потерял контроль над аккаунтом.

Таким образом, первоначальная версия истории выглядит далеко не полной. Геймер представил ситуацию как абсурдное требование Steam найти старый ключ Half-Life 2, но переписка показывает, что Valve имела конкретные основания сомневаться в принадлежности аккаунта. Доказательств того, что геймер действительно украл его, нет, однако именно такая версия теперь активно обсуждается пользователями.