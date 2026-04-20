ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 8 299 оценок

Геймеры обсуждают поступок Гейба Ньюэлла, поддержавшего сценариста Half-Life вместо увольнения

IKarasik IKarasik

В сети вновь набирает популярность история о главе Valve Гейбе Ньюэлле и сценаристе Эрике Уолпоу, работавшем над Half-Life 2 и серией Portal. Однако, как выяснилось, вирусная версия событий упускает важные детали, делающие ситуацию ещё более показательной.

Согласно широко распространённому пересказу, в 2004 году Уолпоу, столкнувшись с тяжёлым заболеванием, собирался покинуть Valve. Вместо этого Ньюэлл якобы предложил ему сосредоточиться на лечении, фактически сделав «выздоровление» его новой работой с сохранением зарплаты.

Полная история берёт начало из книги журналиста Джеффа Кили The Final Hours of Portal 2. В ней рассказывается, что на момент прихода в Valve Уолпоу уже испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. Ситуация резко ухудшилась к концу года — ему потребовалась срочная госпитализация и переливание крови из-за язвенного колита.

Осознавая своё состояние, разработчик планировал уволиться, но Ньюэлл отказался принимать его заявление. Вместо этого он настоял, чтобы Уолпоу сосредоточился на восстановлении и вернулся к работе только после улучшения здоровья.

После лечения и нескольких операций сценарист смог вернуться в Valve и продолжить работу. В частности, он участвовал в разработке Portal 2, где активно влиял на сценарий, включая доработку образа GLaDOS.

72
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
erkins007

Просто Лорд Габен уже тогда мог позволить себе щедрость и великодушие - частная компания это не акционерное общество - нет давления со стороны акционеров, нет гонки за финансовыми отчётами, можно вести бизнес без попытки заработать все деньги мира

30
Андрей Корсаков

На то и Святой Габен

24
FireLion1993

Топ!

10
Opus Magnum

Человечище

10
CaptainCapybara

Смотря на игровую индустрию в целом, кажется, что Габена в ней как будто бы не может существовать)) Прям чел из альтернативной реальности

9
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ