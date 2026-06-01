Half-Life 2: Episode One сегодня 20 лет! Самый недооценённый, но атмосферный эпизод серии

Сегодня, 1 июня 2026 года, знаменательная дата для всех поклонников шутеров от первого лица и вселенной Half-Life. Ровно 20 лет назад, в 2006 году, студия Valve выпустила Half-Life 2: Episode One — первое крупное сюжетное дополнение к культовой игре 2004 года.

Давайте честно: в массовой культуре Half-Life 2 Episode One часто остается в тени. «Средний ребенок» среди эпизодов, который просто связывает начало и продолжение. Но если копнуть глубже, именно первый эпизод оказался самым атмосферным и, осмелимся сказать, недооцененным.

Почему мы его любим на самом деле?

В 2006 году мы еще не привыкли, что сиквелы могут быть такими короткими. Episode One проходится за вечер. Но какой это вечер! В отличие от оригинала, где Гордон был одиночкой, здесь Valve сделала ставку на дуэт. Механика с фонариком, когда Аликс светит вам в темные коридоры, пока вы отстреливаетесь от зомби, — это было гениально просто. Это создавало ощущение живого напарника, а не скриптового бота.

Город 17 здесь не просто декорация, он умирает у вас на глазах. Руины, эвакуация гражданских, постоянный таймер до взрыва Цитадели — напряжение в Episode One держится не на перестрелках, а на ощущении катастрофы.

Боль, которая не проходит

Сложно говорить о юбилее эпизодов в 2026 году и не вспомнить про «тройку». Прошло 6 лет после Half-Life: Alyx, которая подарила нам надежду, но полноценного продолжения истории Гордона Фримена мы так и не увидели. Episode One заканчивался на самом сочном месте, и этот клиффхэнгер растянулся на 20 лет.

Тем не менее, статистика Steam говорит сама за себя: в честь юбилея онлайн в классической трилогии снова подскочил. Люди проходят их заново, ставят моды на 4K, пытаются выжать из Source всё соки. И знаете что? Episode One всё ещё играется удивительно свежо.

А что вы помните?

Для кого-то этот день в 2006 году стал праздником, кто-то познакомился с серией гораздо позже. Как вы относитесь к первому эпизоду? Согласны, что его незаслуженно забыли на фоне оригинала и второй части? Или всё-таки Half-Life 2 оригинал или episode two вне конкуренции?