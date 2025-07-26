Half-Life 2 получила мини-патч, восстанавливающий забавную функцию из релизной версии

Что бы кто ни говорил о компании Valve, но поезда от них ходят по расписанию. Вчера для Half-Life 2 вышло небольшое и неожиданное обновление, в котором исправлена скорость поезда в шутере 2004 года (уровень "Шоссе 17"). И вот, спустя 18 лет, неожиданное обновление даст вам возможность обогнать грохочущий поезд в игре, в которой он побеждает большинство игроков уже почти два десятилетия.

"Изменена скорость движения поездов в конце уровня "Шоссе 17", чтобы сделать сложность этого участка соответствующей оригинальной сложности", - говорится в патчноуте. Кроме этого, было внесено еще несколько изменений в полюбившуюся многим шутер: "перенастроен подсчет столкновений, из-за которого в главе "Запутанность" некоторые стены могли быть прострелены NPC", и в «этой же главе исправлена ошибка, из-за которой Алекс могла препятствовать Гордону Фримену взаимодействовать с телепортом".

Valve не уточнила, из-за чего эти проблемы было решено исправить именно сейчас, но все равно приятно видеть, что разработчики продолжает поддерживать игру, которой уже почти 21 год, тогда как другие уже бы давно поставили на ней крест. Патч, по словам разработчиков, не сломает сейвы, хотя возможно придется переиграть соответствующие главы.