Half-Life 2 получила мини-патч, восстанавливающий забавную функцию из релизной версии

Что бы кто ни говорил о компании Valve, но поезда от них ходят по расписанию. Вчера для Half-Life 2 вышло небольшое и неожиданное обновление, в котором исправлена скорость поезда в шутере 2004 года (уровень "Шоссе 17"). И вот, спустя 18 лет, неожиданное обновление даст вам возможность обогнать грохочущий поезд в игре, в которой он побеждает большинство игроков уже почти два десятилетия.
"Изменена скорость движения поездов в конце уровня "Шоссе 17", чтобы сделать сложность этого участка соответствующей оригинальной сложности", - говорится в патчноуте. Кроме этого, было внесено еще несколько изменений в полюбившуюся многим шутер: "перенастроен подсчет столкновений, из-за которого в главе "Запутанность" некоторые стены могли быть прострелены NPC", и в «этой же главе исправлена ошибка, из-за которой Алекс могла препятствовать Гордону Фримену взаимодействовать с телепортом".
Valve не уточнила, из-за чего эти проблемы было решено исправить именно сейчас, но все равно приятно видеть, что разработчики продолжает поддерживать игру, которой уже почти 21 год, тогда как другие уже бы давно поставили на ней крест. Патч, по словам разработчиков, не сломает сейвы, хотя возможно придется переиграть соответствующие главы.
Поддержка игры это когда 20 лет не могут поправить скорость поезда и простреливаемые стены. Настоящий некстген сервис. Видимо кто то случайно открыл редактор уровней и заметил баг 20 летней давности. Лучше бы 3 часть так же неожиданно выкатили а не патч на 2 килобайта.
Игра конечно очень злая и изматывающая....была тут пара моментов, когда хотелось кулаком в монитор засадить.Я давно так матом не орал.На весь дом)
а что в ней злого и изматывающего?
Злая и изматывающая по отношению к игроку. Местами очень было сложно...
Хз. Это одна из самых лëгких игр в принципе. Что тогда, что сейчас. Не позорься.
Аликс а не Алекс
Олегсей
Алик С.
Сказать по правде это слово сочетание Half-Life уже стало раздражать! Носятся как со списанной торбой! Или чемодан без ручки! Втюхивают хрень всякую при этом подают это так как будто второе пришествие! И праздник человечества наступил! Всему своё время! Хорошая была игра, но сколько можно труп уже пинать!???? И кто как, глядя на всё это дерьмо, лично я ничего хорошего от третьей части не жду! Выйдет хрень, как сейчас в моде, вся сырая и забагованная, от силы на оценку семь! Ну хоть будет, что аналитикам и журналюгам всяким писать! Для меня же это мертворожденный проект! :)))
Вот и я так говорю! Когда вижу проекты Активижен и Юбисофт...
Дак Alyx в пример. Вышло просто лучшее что было для VR шлемов. Валвы если и выпустят 3-ю часть, то не подведут 100%. Они прекрасно знают своё дело, и не отчитываются перед инвесторами.
все что угодно,лишь бы не новую часть
А вы разве не видите что изменений ТРИ, это же МЕГА намёк!!!)))
это всё иллюминаты да как вы не понимаете
23.07.2025 2+3+0+7+2+0+2+5=21 2+1=3
HL3 confirmed!
поминится помнится.
а может это была не ошибка а ИИ обрел сознание.)))
Мдам, сделать ремейк этой легендарной игры - нафиг надо, интелект союзников привести в нормальное состояние - наххер надо! Мы поезд чуточку притормозим - ВАЛВЕ во всей красе...
А это кто? Есть Аликс только
он по этим просто
Алекс это тянка из майнкрафта
алух
Confirmed, как обычно.