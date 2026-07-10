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Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 8 378 оценок

Half-Life 2 запустили на ReactOS с 60 FPS на GTX 960, но до конкуренции Windows ещё далеко

KoRnEr KoRnEr

Проект ReactOS, альтернатива Windows с открытым исходным кодом, достиг важного рубежа. Пользователь выложил на YouTube видео, где Half-Life 2 запускается на ReactOS в разрешении 1440p на видеокарте GTX 960 с устаревшими драйверами NVIDIA 368.61.

По словам автора, игра работала «практически идеально» — с 6x MSAA, 16x анизотропной фильтрацией и стабильными 60 кадрами в секунду. Мы не проверяли все 10 часов геймплея, но заметных просадок не видно.

Half-Life 2 вышла в 2004 году. Для ReactOS это не просто запуск старой игры — это доказательство того, что система приближается к своей цели: запускать Windows-приложения без эмуляции и виртуализации.

ReactOS — 30-летний проект, полностью написанный с нуля. Прогресс всегда был медленным, но недавно в ОС добавили поддержку WDDM — это позволило использовать старые драйверы NVIDIA, разработанные для Windows. Именно это и дало возможность запускать игры.

Half-Life 2 — не единственный успех. Ещё один пользователь запустил оригинальную Half-Life на ReactOS с видеокартой 8400GS. До того, чтобы стать реальной альтернативой Windows, ещё далеко, но игровой потенциал системы начинает раскрываться. И это обнадёживает.

Операционная система ReactOS достигла возможности полноценного запуска игры Half-Life
ПК 283 Софт 2
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Комментарии:  12
Ваш комментарий
Иван Ролев

Инцелы как всегда в свои игрушечки играют, вместо того что бы делом заняться

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RMP

А Linux чем не устраивает авторов? Ведь и там для игр не используется эмуляция и виртуализация. Более того: даже Wine, на основе которого и сделан Proton, в своем названии прямо говорит, что не является эмулятором: WINE = "Wine is not an emulator"

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