Художник Infinity Ward и Wargaming переработал вступительную сцену из Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5

Бен Маколей, художник по окружению, работавший в Infinity Ward, Codemasters и Wargaming, переработал вступительную сцену на железнодорожной станции из Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5. Таким образом, это видео даст вам представление о том, как могла бы выглядеть современная переработка Half-Life 2.
Маколей переделал вступительную миссию «Point Insertion» из Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5. Он воссоздал всю железнодорожную станцию с нуля, создал множество новых объектов и материалов, а также добавил свои собственные художественные и дизайнерские идеи.
В итоге получилось отлично, и игра остаётся верной оригинальному художественному стилю Half-Life 2. Это видео создано для портфолио. Маколей не планирует выпускать эту карту в открытый доступ.
даже в видео постоянные микрофризы, вот вам и знаменитый пятый анрил, и солдат альянса никогда бы не стал стоять раком облокотившись на перила, дальше этот бред не стал смотреть, напишите кто дальше глянул какой там бред ещё придумал этот челик
дай угадаю ты наоборот предпочитаешь - сам стоять раком?
5 FPS expirience
движок конечно моё почтение жаль только большинство игроделов с ним работать нифига не умеют.
только вот беда - все лучшие игры последнего года сделаны на собственных или др. движках, совпадение?
ну перед разработчиками которые создают свои движки снимаю шляпу они заслуживают уважение кроме бесезды у которой двигло старее мамонта и могут они только в симуляторы бесконечных загрузок
Какое гoвнище,4к текстуры,несколько сотен миллионов полигонов в кадре и такое всратое освещение🤮
И почему это выглядит хуже, чем HL Alyx на Source 2?
Халва так не тормозила.