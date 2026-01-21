Художник Infinity Ward и Wargaming переработал вступительную сцену из Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5

Бен Маколей, художник по окружению, работавший в Infinity Ward, Codemasters и Wargaming, переработал вступительную сцену на железнодорожной станции из Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5. Таким образом, это видео даст вам представление о том, как могла бы выглядеть современная переработка Half-Life 2.

Маколей переделал вступительную миссию «Point Insertion» из Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5. Он воссоздал всю железнодорожную станцию ​​с нуля, создал множество новых объектов и материалов, а также добавил свои собственные художественные и дизайнерские идеи.

В итоге получилось отлично, и игра остаётся верной оригинальному художественному стилю Half-Life 2. Это видео создано для портфолио. Маколей не планирует выпускать эту карту в открытый доступ.