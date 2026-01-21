ЧАТ ИГРЫ
Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 8 201 оценка

Художник Infinity Ward и Wargaming переработал вступительную сцену из Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5

monk70 monk70

Бен Маколей, художник по окружению, работавший в Infinity Ward, Codemasters и Wargaming, переработал вступительную сцену на железнодорожной станции из Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5. Таким образом, это видео даст вам представление о том, как могла бы выглядеть современная переработка Half-Life 2.

Маколей переделал вступительную миссию «Point Insertion» из Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5. Он воссоздал всю железнодорожную станцию ​​с нуля, создал множество новых объектов и материалов, а также добавил свои собственные художественные и дизайнерские идеи.

В итоге получилось отлично, и игра остаётся верной оригинальному художественному стилю Half-Life 2. Это видео создано для портфолио. Маколей не планирует выпускать эту карту в открытый доступ.

Комментарии:  9
QueasyRush

даже в видео постоянные микрофризы, вот вам и знаменитый пятый анрил, и солдат альянса никогда бы не стал стоять раком облокотившись на перила, дальше этот бред не стал смотреть, напишите кто дальше глянул какой там бред ещё придумал этот челик

5
PermanentRPG
солдат альянса никогда бы не стал стоять раком

дай угадаю ты наоборот предпочитаешь - сам стоять раком?

1
Simple Jack

5 FPS expirience

4
Destroited

движок конечно моё почтение жаль только большинство игроделов с ним работать нифига не умеют.

2
PermanentRPG
движок конечно моё почтение

только вот беда - все лучшие игры последнего года сделаны на собственных или др. движках, совпадение?

2
Destroited PermanentRPG

ну перед разработчиками которые создают свои движки снимаю шляпу они заслуживают уважение кроме бесезды у которой двигло старее мамонта и могут они только в симуляторы бесконечных загрузок

1
h1fter

Какое гoвнище,4к текстуры,несколько сотен миллионов полигонов в кадре и такое всратое освещение🤮

1
Генерал Анатолий

И почему это выглядит хуже, чем HL Alyx на Source 2?

1
sa1958

Халва так не тормозила.