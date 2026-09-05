KAYF-LIFE спустя 20 лет вышел в Steam - легендарный мод для Half-Life 2 добрался до официального релиза

Спустя почти 20 лет после появления оригинальной Half-Life 2 легендарная российская модификация KAYF-LIFE наконец вышла в Steam. KAYF-LIFE: Complete Edition стала доступна 3 сентября и распространяется бесплатно, однако для запуска потребуется копия Half-Life 2.

KAYF-LIFE — масштабная пародия на Half-Life 2 с полностью переосмысленными сюжетом, персонажами и диалогами. Альтернативная озвучка выдержана в духе знаменитых любительских переводов зарубежных фильмов, популярных в России в 90-е и начале 2000-х.

Действие разворачивается во второй половине XXI века после финансовой, культурной и ядерной катастрофы. Игроку предстоит отправиться в Бобруйск 17 — огромную оздоровительно-воспитательную колонию, которой управляет доктор Фёдор Бруньков. Главным героем становится Георгий Фридман, или просто Жорик, которому поручают устранить доктора.

Помимо нового сюжета, разработчики переработали визуальную составляющую и интерфейс, расширили арсенал и изменили игровой процесс. Также был переработан баланс — игра стала сложнее оригинальной Half-Life 2. В знакомых локациях появились новые пасхалки, секреты и различные отсылки.

В Steam представлена самая актуальная версия KAYF-LIFE: Complete Edition, для которой уже выпустили патч первого дня. Он добавляет новые записки, графические настройки, изменения главного меню и дополнительные секреты, а также исправляет найденные ошибки. Разработчики предупреждают, что сохранения из предыдущей версии с большой вероятностью не будут работать.