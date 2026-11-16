Культовая Half-Life 2 празднует 22-й день рождения

Сегодня, 16 ноября, исполняется 22 года со дня выхода Half-Life 2 — культового шутера от Valve, который навсегда изменил представление об интерактивном повествовании и физике в видеоиграх. Релиз состоялся в 2004 году и стал одним из важнейших событий в истории индустрии.

Игрокам вновь предстояло взять на себя роль Гордона Фримена, который оказался в оккупированном Альянсом Сити-17. Вместе с сопротивлением ученый должен был бросить вызов инопланетным захватчикам, используя разнообразное оружие, окружение и знаменитую гравитационную пушку.

Half-Life 2 получила признание благодаря продвинутой физической модели, впечатляющей для своего времени графике и отсутствию традиционных кат-сцен. История разворачивалась непосредственно во время игрового процесса, позволяя игрокам наблюдать за событиями глазами главного героя.

Шутер также стал одной из первых крупных игр, распространявшихся через Steam, который тогда только начинал превращаться в полноценную цифровую платформу. Несмотря на прошедшие годы, Half-Life 2 остается важной частью игрового наследия Valve и регулярно попадает в списки лучших игр всех времен.