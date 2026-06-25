Легендарная Half-Life 2 теперь запускается прямо в браузере - культовый шутер можно пройти без установки

Энтузиаст под ником Slqnt выпустил браузерную версию культового шутера Half-Life 2. Игра запускается непосредственно в браузере через сайт проекта и не требует установки клиента или загрузки традиционной версии через Steam. По словам автора, пройти можно всю сюжетную кампанию, хотя пользователи уже сообщают о вылетах, ошибках и других технических проблемах.

В анонсе разработчик сообщил, что веб-порт стал доступен всем желающим после нескольких месяцев работы. Пользователи Reddit подтверждают, что проект действительно работает в браузере и позволяет пройти значительную часть игры, хотя стабильность пока оставляет желать лучшего. Некоторые игроки уже добрались до поздних глав кампании, периодически сталкиваясь с зависаниями и необходимостью перезагрузки сохранений.

Примечательно, что это далеко не первый необычный перенос игры Valve. За последние годы энтузиасты адаптировали Half-Life 2 для Android, VR-устройств и других нестандартных платформ. Однако полноценный запуск игры через обычный браузер без отдельного клиента остаётся одним из самых необычных экспериментов с классическим шутером.

Пока неизвестно, как долго проект останется доступен публично. В комментариях пользователи уже обсуждают возможные вопросы авторских прав и предполагают, что Valve может обратить внимание на распространение полной версии игры через браузер. Сам разработчик продолжает исправлять ошибки и собирать отзывы игроков.

Поиграть можно перейдя по ссылке.