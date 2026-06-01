Модификация New Times для Half-Life 2 обзавелась страницей в Steam и получит крупное обновление

Разработчики из команды Stunstick Team открыли страницу своей модификации New Times для шутера Half-Life 2 в сервисе Steam. Выход проекта запланирован на 2026 год, а сама публикация будет приурочена к релизу крупного обновления версии 2.0.

Модификация New Times предлагает игрокам взглянуть на события дополнения Half-Life 2 Episode One глазами обычного участника Сопротивления. Главной задачей героя станет побег из разрушающейся Цитадели и охваченного хаосом Сити-17. Разработчики обещают кампанию продолжительностью от 4 до 5 часов, измененный баланс оружия с повышенным уроном и дефицитом патронов, а также уникальную озвучку и случайные элементы на уровнях.

Релиз в Steam ознаменует переход модификации на версию 2.0. Авторы подготовили множество улучшений, чтобы доработать старый контент, созданный еще в 2022 году. В частности, глава Collapse подвергнется полной переработке и расширению. В ней появится больше сюжетных моментов, игровой процесс станет более динамичным, а взаимодействие с персонажем chad07 будет расширено.

Глава под названием undercity также получит крупное обновление. Разработчики переработают некоторые зоны, сделают текстуры окружения более однородными и добавят уникальный внешний вид для канистры со специальным газом, что должно упростить решение связанной с ней головоломки. При этом общая планировка локаций в этой главе останется прежней.

Остальные уровни модификации получат косметические исправления. Создатели скорректируют эффекты свечения и динамического диапазона HDR, чтобы они меньше слепили игроков, но при этом сохраняли узнаваемую эстетику оригинального дополнения. Освещение на всех картах перекомпилируют с помощью набора инструментов Slammin Source Map Tools для достижения визуального единообразия.

Среди других нововведений версии 2.0 заявлены расширенные возможности по спасению неигровых персонажей, для которых теперь можно открыть хорошую концовку. В игру добавят полноценные достижения Steam, новые уникальные облики для сотрудников Гражданской обороны от автора под псевдонимом Wenz, а также обновленную систему движения растительности, включающую сосны и кусты из Half-Life 2 Episode Two. Взаимодействие с пленным полицейским также будет расширено по многочисленным просьбам сообщества.

Для запуска модификации потребуется наличие оригинальной копии игры Half-Life 2 в библиотеке пользователя. Благодаря финансовой поддержке сообщества, проект будет распространяться через цифровой магазин Valve бесплатно.