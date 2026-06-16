NVIDIA RTX Remix 1.5 уменьшает размер Half-Life 2 RTX с 80 ГБ до 50 ГБ благодаря RTX IO Compression

В этом году пакет RTX Remix от NVIDIA получает серьезные обновления. Мы уже видели добавление RTX Remix Logic с динамическими эффектами и новыми визуальными эффектами частиц. Сегодня NVIDIA выпускает RTX Remix 1.5, который выводит возможности на новый уровень.

В RTX Remix 1.5 NVIDIA представит новый рабочий процесс упаковки, а также больше функций доступности и инструментов Remix, которые помогут разработчикам модов ускорить процесс модификации игр с помощью помощников на основе искусственного интеллекта. Некоторые из этих функций включают:

Сглаживание нормалей: Теперь доступна функция, которую так часто запрашивало сообщество. Она добавляет автоматическую генерацию сглаживающих нормалей для захваченной устаревшей геометрии, благодаря чему старые ресурсы выглядят менее угловатыми или гранёными при трассировке лучей.

RTX IO: RTX Remix 1.5 включает новые параметры сжатия RTX IO в процессе упаковки, включая предустановки с разделением по размеру от 1 ГБ до 16 ГБ.

Управление освещением в окне просмотра: RTX Remix 1.5 добавляет новые и улучшенные элементы управления освещением в окне просмотра. Теперь существующими манипуляторами света стало проще управлять с помощью единого меню источников света в окне просмотра, с постоянно активными переключателями для видимости манипулятора и регулировки интенсивности.

RTX Remix Skills: Эти файлы включают руководства по созданию веток функций, проведению модульных тестов, подготовке запросов на слияние и многому другому. Делая агентов кодирования умнее, разработчики модов могут ускорить процесс ремастеринга.

Одним из главных моментов нового релиза RTX Remix 1.5 является добавление новой модели сжатия RTX IO, которая значительно уменьшает размер игр. RTX IO — это высокопроизводительная технология хранения данных от NVIDIA, представленная ещё в 2020 году, которая не только помогает обеспечить более быструю загрузку игр, но и устраняет заикание, возникающее из-за узких мест в хранилище или перегрузки ЦП.

Nvidia заявляет, что они интегрировали новейшую модель RTX IO в Portal с RTX, Portal: Prelude RTX и демоверсию Half-Life 2 RTX. Таким образом, общий размер файлов этих игр значительно уменьшился. Например, размер Portal с RTX уменьшился до 17 ГБ (изначально 25 ГБ), что означает снижение на 32%, а Half-Life 2 RTX — до 50 ГБ (изначально 80 ГБ), что означает снижение на 37,5%. Это не только освобождает место для геймеров, но и позволяет моддерам добавлять больше ресурсов, деталей и обновлений благодаря освободившемуся пространству.