Почти 20 лет спустя основатель Arkane объяснил, почему Valve отменила Ravenholm

Основатель Arkane Studios Рафаэль Колантонио спустя почти два десятилетия смог принять отмену Ravenholm — ненышедшей игры во вселенной Half-Life 2, над которой студия работала в конце 2000-х.

По его словам, тогда команда не понимала, почему Valve остановила проект. Arkane вложила в игру много творческой энергии, а разработчики были уверены, что у них получается действительно интересный проект. Позже Колантонио пришёл к выводу, что причина была гораздо прозаичнее — экономика.

Valve оценивала, насколько затраты на разработку соответствуют потенциальным доходам от проекта и DLC для Half-Life 2. Ravenholm требовала ещё много времени и денег, а бизнес-модель в итоге перестала выглядеть оправданной.

При этом Колантонио считает, что отмена не была напрасной. Работа над Ravenholm позволила Arkane многому научиться у Valve, а также познакомила студию с художником Виктором Антоновым, который впоследствии сыграл важную роль в создании визуального стиля Dishonored.

Интерес к отменённой игре вновь вспыхнул несколько лет назад, когда в сеть попал примерно час геймплея. Судя по материалам, разработчики успели довольно далеко продвинуться и подготовили около десяти уровней.