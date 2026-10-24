Portal with RTX и демоверсия Half-Life 2 RTX получили DLSS 5 Neural Rendering

NVIDIA добавила поддержку DLSS 5 Neural Rendering в Portal with RTX и демоверсию Half-Life 2 RTX. Теперь в обеих играх можно активировать 3D-Guided Neural Rendering, благодаря чему новейшая технология рендеринга NVIDIA появилась ещё в двух классических проектах.

Представитель NVIDIA Джейкоб Фриман подтвердил, что игрокам необходимо загрузить последнюю версию, нажать Alt+X непосредственно в игре и включить DLSS 5 в настройках. Функция является необязательной и по умолчанию отключена. Обновление Portal with RTX также принесло поддержку Windows on ARM и дополнительные параметры рендеринга.

Демоверсия Half-Life 2 RTX была обновлена 23 октября. В её случае список нововведений оказался шире: появились DLSS 5 Neural Rendering, DLSS Frame Generation с Preset C, Multi Frame Generation вплоть до режима 6X и DLSS 4.5 Super Resolution с использованием Preset F. Neural Rendering также включается через меню RTX Remix по Alt+X с выбором параметра 3D-Guided Neural Rendering.

Оба проекта работают на NVIDIA RTX Remix, который официально получил поддержку DLSS 5 именно 23 октября. Neural Rendering использует уже сформированное игрой изображение вместе с дополнительной информацией о сцене, после чего ИИ-модель изменяет освещение и внешний вид материалов. NVIDIA недавно выпустила оптимизированную версию этой модели, снижающую нагрузку на GPU по сравнению с вариантом, представленным в сентябре.

Официальная поддержка Neural Rendering на данный момент рассчитана на видеокарты GeForce RTX 50 и оборудование RTX Spark. Другие функции DLSS имеют более широкую совместимость: например, обычная Frame Generation доступна и на видеокартах серии RTX 40. При этом новые режимы Multi Frame Generation 5X и 6X требуют совместимой видеокарты GeForce RTX 50.

С этими обновлениями NVIDIA продолжает распространять DLSS 5 за пределы более новых коммерческих релизов вроде NBA 2K27. Half-Life 2 RTX пока доступна только в виде играбельной демоверсии, тогда как Portal with RTX является полноценным релизом. Теперь оба проекта можно использовать для тестирования реализации Neural Rendering в RTX Remix.