Представлен новый трейлер Half Life 2 - Raising the Bar: Redux Episode 3

Команда разработчиков мода Raising the Bar: Redux для Half-Life 2 выпустила трейлер третьего эпизода. Эта третий эпизод — кульминация семи лет работы над проектом, и она станет самой масштабной на данный момент.

Для тех, кто не знает, Half-Life 2 – Raising the Bar: Redux — это мод, который возвращает контент, вырезанный из оригинальной игры. Команда разработчиков смешивает различные версии ранней разработки Half-Life 2 со своими собственными идеями, создавая уникальный и свежий взгляд на вырезанный контент.

Действие третьего эпизода разворачивается в искусственной пустыне, созданной инопланетным Комбайном, который осушил океаны Земли. Игрокам предстоит столкнуться со множеством новых инопланетных существ, созданных на основе врагов, вырезанных из Half-Life 2. К таким врагам относятся Песчаный Морской Улитка и Муравьиный Лев. Также будет грандиозная финальная битва с огромным врагом, которого до сих пор не удалось включить ни в один другой мод для Half-Life 2.

Судя по трейлеру, команда по-прежнему планирует выпустить эпизод к концу 2025 года.