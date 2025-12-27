Представлен новый трейлер Half Life 2 - Raising the Bar: Redux Episode 3

Команда разработчиков мода Raising the Bar: Redux для Half-Life 2 выпустила трейлер третьего эпизода. Эта третий эпизод — кульминация семи лет работы над проектом, и она станет самой масштабной на данный момент.
Для тех, кто не знает, Half-Life 2 – Raising the Bar: Redux — это мод, который возвращает контент, вырезанный из оригинальной игры. Команда разработчиков смешивает различные версии ранней разработки Half-Life 2 со своими собственными идеями, создавая уникальный и свежий взгляд на вырезанный контент.
Действие третьего эпизода разворачивается в искусственной пустыне, созданной инопланетным Комбайном, который осушил океаны Земли. Игрокам предстоит столкнуться со множеством новых инопланетных существ, созданных на основе врагов, вырезанных из Half-Life 2. К таким врагам относятся Песчаный Морской Улитка и Муравьиный Лев. Также будет грандиозная финальная битва с огромным врагом, которого до сих пор не удалось включить ни в один другой мод для Half-Life 2.
Судя по трейлеру, команда по-прежнему планирует выпустить эпизод к концу 2025 года.
При всей любви к ХЛ смотрится трейлер очень коряво - уж слишком устарело.
Соглы, даже текстурки не постарались подтянуть, хоть тем же ИИ. При этом у нас есть супер пример как надо делать - Black Mesa
Это те самые слухи и утечки с цифрой три?
поиграть можно будет жи есть
Понятно что-то где-то нашли и теперь это пытаются собрать во что-то удобоваримое. Посмотрим что выйдет. До 3 халвы ещё ОЧЕНЬ ДОЛГО. Для начала должна быть замена TF2, а с кандидат насколько знаю пока в релиз так и не вышел.
Да ладно)) многие наверно кто решил почитать эту новость решили что это анонс новой части 😂😂😂😂🤷🤷🤷
Ну давайте посмотрим что это.
где rtx remix
Да...новости на пг могут до инфаркта довести