Релиз пародийной модификации KAYF-LIFE: Complete Edition для Half-Life 2 в Steam запланирован на 31 июля

Разработчики из независимой студии Antinomy Collective при поддержке издателя EpicMorg готовят к выпуску бесплатную модификацию KAYF-LIFE: Complete Edition для культового шутера Half-Life 2. Выход проекта на игровой платформе Steam запланирован на 31 июля 2026 года.

Модификация представляет собой масштабную пародию на оригинальную игру с альтернативной русской озвучкой, выполненной в духе любительских одноголосых переводов кинолент, которые пользовались популярностью в 1990-х годах и на рубеже веков. Помимо полной замены озвучки, проект вносит существенные изменения в визуальный стиль и игровой процесс. Разработчики обещают представить совершенно иной взгляд на сюжетные события Half-Life 2 и официальных эпизодов.

Сюжет игры разворачивается во второй половине 21 века после глобальной финансовой, культурной и ядерной катастрофы. Местом действия становится Бобруйск 17, являющийся закрытой оздоровительно-воспитательной колонией, которой управляет доктор Фёдор Бруньков. Главный герой, бывший пациент Георгий Фридман, возвращается в учреждение по поручению загадочного нанимателя в строгом костюме. Его цель состоит в том, чтобы устранить руководителя колонии и перераспределить контроль над местным теневым рынком. В ходе выполнения задания игрокам предстоит столкнуться с патрульными санитарами, встретить представителей подпольного сопротивления и раскрыть тайны нового мирового порядка.

В KAYF-LIFE: Complete Edition авторы переработали пользовательский интерфейс, расширили доступный арсенал вооружения и изменили общий баланс в сторону повышения сложности. Игроков также ждут новые секреты, пасхалки и отсылки на уже знакомых по оригинальной игре локациях. Для запуска модификации пользователям потребуется наличие оригинальной версии Half-Life 2 в библиотеке Steam. Для установки игры необходимо освободить 14 ГБ свободного места на накопителе.

Команда Antinomy Collective уже завершила основные этапы разработки и сейчас занимается финальной полировкой. Ранее, 26 мая 2026 года, авторы выпустили техническое обновление в скрытой ветке Steam для прохождения необходимой проверки перед полноценным релизом. Данный патч включает в себя исправления по результатам закрытого тестирования, прошедшего в апреле 2026 года, а также доработки на основе открытой бета-версии. В модификацию добавили улучшенные прицелы для оружия, систему расчленения противников и поддержку переключения языков через свойства игры в клиенте Steam.