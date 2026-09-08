Steam предложил геймеру создать новый аккаунт вместо восстановления библиотеки - всё из-за ключа Half-Life 2 2005 года

Пользователь Steam пожаловался на крайне странный опыт восстановления доступа к своему аккаунту, которым он пользуется уже больше десяти лет. Несмотря на предоставленные данные, подтверждающие владение учётной записью, служба поддержки потребовала доказательство, которое спустя 21 год оказалось практически невозможно найти.

По словам игрока с ником pablocelreal, его аккаунт внезапно оказался заблокирован системой безопасности из-за «необычной активности», которой, как утверждает пользователь, на самом деле не было. На аккаунте находится большая библиотека игр и накоплены тысячи часов игрового времени.

Для восстановления доступа он обратился в поддержку Steam и предоставил старые адреса электронной почты, предыдущие пароли, последние четыре цифры банковской карты и номер телефона. Однако этого оказалось недостаточно.

Сотрудник поддержки попросил фотографию физического CD-ключа от Half-Life 2 из оригинальной коробки 2005 года. Причём рядом с ключом необходимо было разместить листок бумаги с идентификатором обращения в службу поддержки.

Проблема в том, что с момента выхода Half-Life 2 прошло уже 21 год. Игрок объяснил, что приобрёл игру ещё ребёнком, жил тогда с родителями, а физическая коробка давно потерялась после переезда. В современном мире цифровой дистрибуции требование сохранить упаковку игры на протяжении двух десятилетий действительно выглядит довольно необычно.

Но следующий ответ поддержки оказался ещё более неожиданным. Игроку сообщили, что если найти старый CD-ключ невозможно, восстановить аккаунт не получится. В качестве альтернативы ему предложили бесплатно создать новую учётную запись.

Сейчас игрок пытается привлечь внимание Valve и добиться пересмотра обращения через другие каналы. Сам случай пока остаётся историей одного пользователя, поэтому делать вывод о том, что Steam всегда требует именно такой способ подтверждения, было бы неправильно.