Череда необычных утечек от Valve продолжается. Еще совсем недавно мы писали лишь лишь о фрагментах исходного кода культового шутера, то теперь в открытый доступ был опубликован практически весь рабочий репозиторий создателей Half-Life 2.

Ссылка на колоссальный архив исходных файлов сначала появилась на 4chan, после чего мгновенно разлетелась по Reddit и форумам моддеров. В утекший массив данных вошли тысячи рабочих ассетов студии времен начала и середины 2000-х годов: от несжатых текстурных разверток в форматах .psd, .tga и .bmp со всеми рабочими слоями до ранних 3D-моделей и анимаций.

Судя по первым опубликованным скриншотам, архив представляет собой настоящую находку для поклонников игры. Среди файлов обнаружены исходные фототекстуры экипировки ГОшников и бойцов Альянса с повязками Сити-17, исходники лиц ключевых персонажей вроде Барни, а также детальные рендеры ранних и вырезанных созданий. В частности, на кадрах можно увидеть массивного тяжелого механического синта Альянса с открытыми проводами и гидравликой, который так и не добрался до релизной версии игры 2004 года.

Пользователи отмечают, что утечка произошла спустя всего неделю после аналогичного слива репозитория Portal 2. В сообществе предполагают, что многолетние хранилища данных коллекционеров и инсайдеров дали брешь, и теперь материалы по проектам эпохи раннего движка Source продолжат массово публиковаться в сети. Более того, энтузиасты уже изучают оставшиеся файлы в надежде отыскать следы отмененных наработок для Half-Life 2: Episode Three и ранних концептов третьей части.

Сама Valve пока никак не комментирует утечку, однако для фанатского сообщества и создателей модификаций этот массив данных уже стал крупнейшим источником исторических материалов по созданию шедевра.