В сеть утекли фрагменты исходного кода Half-Life 2: Episode 3 с экспериментальным оружием и невиданными картами

В сообществе поклонников творчества Valve произошла масштабная утечка. На серверах, исследующих прототипы игр компании, появились фрагменты исходного кода и ассеты отмененной Half-Life 2: Episode Three, а также ранее неопубликованные исходные файлы карт для Portal 2.

Информацией о находке поделился популярный исследователь и датамайнер Gabe Follower. В опубликованных материалах были обнаружены рабочие фрагменты кода, описывающие экспериментальные механики, которые Valve тестировала для продолжения приключений Гордона Фримена в конце 2000-х годов.

В утечке упоминается уникальная технология "Blobulator" — это специальный алгоритмы для симуляции физики аморфных желеобразных субстанций и деформации противников, состоящих из слизи. Также в коде нашли упоминание экспериментального оружия "Weaponizer»". Кроме этого были найдены новые типа врагов.

Вместе с материалами по третьему эпизоду в сеть попали исходники локаций для Portal 2, включая внутренние тестовые уровни разработчиков, создававшиеся на этапе раннего препродакшна и никогда не демонстрировавшиеся публично. Участники сообщества предполагают, что за сливом стоит тот же источник, который ранее опубликовал файлы проекта F-Stop — закрытой экспериментальной головоломки Valve с механикой манипуляции перспективой через фотоаппарат.