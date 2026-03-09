В Steam нашли тестовый отрицательный отзыв на Half-Life 2 от работника Valve

Half-Life 2, уже два десятилетия считающаяся эталоном жанра однопользовательских шутеров, неожиданно стала центром внимания не из-за нового контента, а из-за любопытного казуса на своей странице в Steam. Игроки обнаружили там отрицательную рецензию, автором которой оказался… сотрудник самой Valve.

Проект практически единогласно признан шедевром: из почти 200 тысяч пользовательских обзоров в Steam 97% являются положительными, что соответствует рейтингу "Крайне положительные". На этом безупречном фоне выделяется рецензия пользователя с ником Adils@Valve. Автор действительно работает в Valve - на его странице красуется соответствующий официальный значок.

Впрочем, причина оказалась не в игровых недостатках. Сама рецензия, оставленная еще в апреле 2019 года, гласит: "Это чисто технический тест системы отрицательных отзывов. Пожалуйста, игнорируйте". Очевидно, что сотрудник тестировал функционал платформы, а не выражал свое разочарование игрой.

Комментаторы на форумах шутят, что, видимо, у игры столько восторженных отзывов, поэтому тестировщики решили проверить, работает ли вообще кнопка "Не рекомендуется". Юмора ситуации добавляет ответ от лица "разработчика Alden" в марте 2025 года - спустя почти шесть лет после оригинального поста. В ответе говорится:

Здравствуйте, сэр. Проблема, о которой вы сообщили, была исправлена (это тоже тест системы отзывов. Пожалуйста, игнорируйте).

Пользователи предполагают, что спустя столько лет это уже вряд ли был тест, а скорее дружелюбная корпоративная шутка.

Инцидент вновь привлек внимание к легендарной серии. Хотя фанаты по-прежнему ждут анонса Half-Life 3, текущая ситуация лишний раз доказывает: даже спустя 20 лет игры Valve продолжают удерживать внимание публики, а любой инфоповод, связанный с ними, мгновенно становится вирусным.