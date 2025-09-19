Valve планировала выпустить Half-Life 2: Adventures в 2010 году, но что-то пошло не так

По имеющимся данным, компания Valve действительно рассматривала возможность выпуска игры под названием Half-Life 2: Adventures в 2010 году. Этот проект должен был стать частью вселенной Half-Life 2 и предложить игрокам новый опыт в знакомом сеттинге.

Концепция игры предполагала иной подход к геймплею по сравнению с традиционными шутерами серии. Вместо классического экшена разработчики планировали сфокусироваться на исследовании мира, решении головоломок и взаимодействии с окружением.

Однако проект так и не увидел свет. Причины Half-Life 2: Episode 3. По словам главы Valve Гейба Ньюэлла, команда столкнулась с творческим тупиком — не удалось найти достаточно инновационных решений для продолжения и иза этого Half-Life 2: Adventures был тесно связан с основной сюжетной линией. После решения свернуть разработку Episode 3, продолжение работы над Adventures потеряло смысл но это не единственный отменённый проект во вселенной Half-Life. После отмены Half-Life 2: Episode Three компания Valve сосредоточилась на разработке новых технологий и движков, что в итоге привело к созданию Half-Life: Alyx для VR-платформ.