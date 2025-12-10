Выпущено новое видео сравнения оригинальной Half-Life 2 и последней версии RTX Remix

MxBenchmarkPC представил новый сравнительный видеоролик, демонстрирующий один из самых впечатляющих проектов по модификации игр, созданный с помощью инструмента NVIDIA RTX Remix. В видео сравнивается оригинальная версия Half-Life 2 с последней версией проекта, которая включает в себя значительные улучшения по сравнению с первоначальным запуском.

Хотя снижение производительности на видеокарте RTX 5080 значительно, новые PBR-ресурсы, улучшения производительности GPU и CPU, улучшенное освещение, улучшенный объёмный туман и вода, а также новый тональный преобразователь, предотвращающий излишнюю яркость изображения, делают этот мод достойным внимания поклонников серии, желающих испытать игру как никогда раньше.