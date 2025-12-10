ЧАТ ИГРЫ
Half-Life 2 16.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.4 8 132 оценки

Выпущено новое видео сравнения оригинальной Half-Life 2 и последней версии RTX Remix

monk70 monk70

MxBenchmarkPC представил новый сравнительный видеоролик, демонстрирующий один из самых впечатляющих проектов по модификации игр, созданный с помощью инструмента NVIDIA RTX Remix. В видео сравнивается оригинальная версия Half-Life 2 с последней версией проекта, которая включает в себя значительные улучшения по сравнению с первоначальным запуском.

Хотя снижение производительности на видеокарте RTX 5080 значительно, новые PBR-ресурсы, улучшения производительности GPU и CPU, улучшенное освещение, улучшенный объёмный туман и вода, а также новый тональный преобразователь, предотвращающий излишнюю яркость изображения, делают этот мод достойным внимания поклонников серии, желающих испытать игру как никогда раньше.

Комментарии:  15
ДЕНИСКА_омск

было 700 стало 50 фепасов, изменилась тока картинка

bysaturn

А что должно было?)

VenomTRat bysaturn

он ждал что игра станет гонкой

ДЕНИСКА_омск bysaturn

ну на карте РТХ 5080 хотябы 5080фепасов

VenomTRat

Не играл в первую ХЛ, планировал перепройти, сразу и ее и сиквел с RTX ремиксом. 5080 прикуплена, с фг2 в 4к баланс свои 60 получу. Осталось найти время и кайфануть от отличных игр в новой шикарной обертке

Артем Lion

блэк меса

Tommy451

Позорище, 650 фпс > 32 фпс, рендер там наверное вообще 650р и гостинг адовый по вертушке и брызгам видно. AO на стыках вообще нет, всё выглядит плоским.

Gerard Shepard1

Как играть с 50 фпс ?

A8USER
один из самых впечатляющих проектов по модификации игр, созданный с помощью инструмента NVIDIA RTX Remix

Текстуры и полигоны входят в RTX Remix? Это же совсем другая игра, она впечатляет в основном новыми текстурами.

PersonaR8

C 640 до 40 на 5080? Нее, спасибо :)

Kot9ipa12392

Причем 650 фпс это упор в проц, так бы 800 было бы.

sa1958

Тут даже 5080 буксует, а что говорить про обычные карточки.

ФПС как минимум в 10 раз падает, кошмар просто.

VenomTRat

потому что это мод, все же тут оптимизация оставляет желать лучшего

Юрий Пенкин

так последний апдейт был 8 мая

enigmahas

Халва как соревновательная была хороша, но сюжет был ни о чем.

