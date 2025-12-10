Выпущено новое видео сравнения оригинальной Half-Life 2 и последней версии RTX Remix

MxBenchmarkPC представил новый сравнительный видеоролик, демонстрирующий один из самых впечатляющих проектов по модификации игр, созданный с помощью инструмента NVIDIA RTX Remix. В видео сравнивается оригинальная версия Half-Life 2 с последней версией проекта, которая включает в себя значительные улучшения по сравнению с первоначальным запуском.
Хотя снижение производительности на видеокарте RTX 5080 значительно, новые PBR-ресурсы, улучшения производительности GPU и CPU, улучшенное освещение, улучшенный объёмный туман и вода, а также новый тональный преобразователь, предотвращающий излишнюю яркость изображения, делают этот мод достойным внимания поклонников серии, желающих испытать игру как никогда раньше.
было 700 стало 50 фепасов, изменилась тока картинка
А что должно было?)
он ждал что игра станет гонкой
ну на карте РТХ 5080 хотябы 5080фепасов
Не играл в первую ХЛ, планировал перепройти, сразу и ее и сиквел с RTX ремиксом. 5080 прикуплена, с фг2 в 4к баланс свои 60 получу. Осталось найти время и кайфануть от отличных игр в новой шикарной обертке
блэк меса
Позорище, 650 фпс > 32 фпс, рендер там наверное вообще 650р и гостинг адовый по вертушке и брызгам видно. AO на стыках вообще нет, всё выглядит плоским.
Как играть с 50 фпс ?
Текстуры и полигоны входят в RTX Remix? Это же совсем другая игра, она впечатляет в основном новыми текстурами.
C 640 до 40 на 5080? Нее, спасибо :)
Причем 650 фпс это упор в проц, так бы 800 было бы.
Тут даже 5080 буксует, а что говорить про обычные карточки.
ФПС как минимум в 10 раз падает, кошмар просто.
потому что это мод, все же тут оптимизация оставляет желать лучшего
так последний апдейт был 8 мая
Халва как соревновательная была хороша, но сюжет был ни о чем.