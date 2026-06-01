Анонс Half-Life 3 вновь мерещится фанатам - Джефф Кили снова подлил масла в огонь перед Summer Game Fest

До Summer Game Fest остаются считанные дни, а вокруг возможного анонса Half-Life 3 вновь начинается привычное безумие. На этот раз масла в огонь подлил сам Джефф Кили, который продолжает дразнить аудиторию намёками и мемами. Аккаунт мероприятия опубликовал известный мем с Hopium — тем самым образом, который ещё в прошлом году ассоциировался с отчаянными ожиданиями Half-Life 3. Этого оказалось достаточно, чтобы фанатское сообщество снова взорвалось теориями.

Сам Кили уже назвал предстоящее шоу «крупнейшим» в истории Summer Game Fest, а пользователи моментально начали искать скрытые сигналы. Особенно на фоне недавнего GIF с паром, который многие восприняли как намёк на Steam и возможное возвращение Valve с крупным анонсом. Теперь к этому добавилась ещё одна странность: в Steam неожиданно появилась скидка только на первую Half-Life, причём всего 25%. Для серии это необычно — последние годы Valve обычно снижала цену на 75–90%.

Выглядит это скорее как очередной коллективный приступ надежды, чем реальные доказательства. Но именно так и работает феномен Half-Life 3: Valve молчит, инсайдеры осторожничают, а фанаты начинают собирать теории буквально из всего — от GIF-анимаций до ценников в Steam. Иронично, что сама компания за годы приучила аудиторию к нестандартным ARG и загадочным тизерам, поэтому теперь любой подозрительный жест автоматически превращается в «доказательство».

При этом шансы увидеть игру именно на Summer Game Fest всё ещё выглядят туманно. Valve исторически предпочитает анонсировать проекты внезапно и без больших сценических шоу. Но даже если Half-Life 3 снова не появится, вся эта история отлично показывает, насколько сильным остаётся культ серии спустя десятилетия. Немногие франшизы способны превратить обычную скидку в глобальный инфоповод и мем на весь интернет.