Авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер не уверен что Half-Life 3 выйдет в 2025 году

Игровой журналист и инсайдер Джейсон Шрайер (Jason Schreier) высказался на платформе Reddit относительно своего бывшего заявления о том, что Half-Life 3 выйдет в 2025 году

Привет, это Джейсон Шрайер



Как некоторые из вас, возможно, знают, я пишу репортажи об индустрии видеоигр и часто публикую новости, основанные на инсайдерской информации. Как некоторые из вас, возможно, видели благодаря Тайлеру Маквикеру и другим хайпожорам, в начале этого года я предсказал, что будет анонсирован новый Half-Life. Но вот в чем загвоздка: мои прогнозы явно не основаны на инсайдерской информации, как мы говорим на Triple Click каждый год. В противном случае они не были бы такими уж забавными.



Я понятия не имею, анонсируется ли Half-Life в этом году. Хорошего дня!

Таким образом ранний прогноз Джейсона Шрайера ссылается не на инсайдерскую информацию, с которой журналист постоянно работает, а на анатилитку тендеций и выводы исходя из финала Half-Life: Alyx и желания Valve работать над серией Half-Life дальше. Этим сообщением господин Шрайер надеется умерить возросший в последнии дни необоснованный хайп по вероятному анонсу Half-Life 3 18 ноября 2025 года, либо позже в этом же году.

Но это не повод расстраиваться - все признаки действительно указывают на то, что Valve может и хочет выпустить Half-Life 3. Как сказал Гейб Ньюэлл, глава Valve в документальном фильме в честь 20-летия Half-Life 2:

Мы могли бы выпустить Half-Life 2: Episode Three. Это было бы не так уж трудно.

Но лично я был виноват в том, что попросту зашел в тупик. Я не мог

понять, как сделать третий эпизод настоящим прорывом. Я считаю, что

Half-Life — это один из наших главных инструментов. Она — воплощение

нашего обязательства перед ее поклонниками: дарить им такой геймплейный

опыт, какого еще не было. И я уверен, что недостатка в новых

возможностях в нашей индустрии сейчас нет.

Это означает, что Half-Life 3 действительно возможен, особенно на фоне недавнего анонса серии устройств от Valve. Здесь следует вспомнить единственный 100% достоверный инсайд по Half-Life 3 от датамайнера Gabe Follower:

1. Half- Life 3 выйдет завтра.

2. Если нет, перечитайте пункт один

Так что когда-нибудь мы обязательно увидим продолжение приключений легендарного Гордона Фримена. Просто это не обязательно будет в 2025 году.